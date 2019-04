Guindos avisa que les conseqüències d'un Brexit caòtic són "manejables" però no "irrellevants"

L'exministre d'Economia espanyol, Luis de Guindos, ha comparegut aquest dilluns al Parlament Europeu en qualitat de vicepresident del Banc Central Europeu (BCE) per exposar l'informe anual d'aquest organisme. Però el Brexit continua centrant totes les preocupacions. La desacceleració global de l'economia europea s'enfronta a un factor més d'incertesa a causa de la possible sortida del Regne Unit de la UE sense acord, un escenari que cada vegada sembla més provable. Per això, Guidos ha assegurat que el Brexit caòtic tindria unes conseqüències econòmiques que, malgrat ser "manejables" no serien "irrellevants". I, a més, si els riscos persistents ja han provocat una revisió a la baixa de les projeccions econòmiques de creixement de l'economia europea per aquest 2019, el Brexit caòtic podria "amplificar" encara més aquesta desacceleració, segons l'exministre.

La frenada del creixement econòmic ha provocat fins i tot que el mateix BCE hagi decidit prevenir tornant a habilitar la 'barra lliure' de diner barat per als bancs de cara al 2021, retardant així de nou l'esperada pujada dels tipus d'interès. En aquest context cal emmarcar les paraules de Guindos d'aquest dilluns quan ha recalcat que l'expansió de l'eurozona s'ha desaccelerat "més de l'esperat". I aquí el Brexit caòtic seria un altre sotrac. "Estem vivint un moment de ralentització de l'economia. Hi ha factors que condueixen a aquesta desacceleració i un no-acord no ha estat totalment descomptat pels mercats", ha avisat el vicepresident del BCE.





És per això que considera que una marxa del Regne Unit de la UE desordenada podria actuar com "una mena d'amplificador dels impactes negatius i de les tendències a la baixa que estan darrere de la desacceleració de l'economia europea".

Tot i això, des del punt de vista financer, el BCE ja havia manifestat en ocasions anteriors que els plans de contingència i la feina feta per part dels bancs centrals respectius (l'europeu i el britànic) permeten pensar que les conseqüències econòmiques seran "manejables". Ara bé, això no vol dir que siguin "irrellevants" perquè el mercat no les ha descomptat, és a dir que no ha pogut preveure-les de manera clara ja que es tracta d'un escenari inèdit molt difícil de preveure. "La confiança a curt termini és molt important i els mercats no estan alineats amb la possibilitat d'un no-acord", ha recalcat l'exministre de Rajoy.