Harley-Davidson traslladarà part de la producció fora dels EUA per evitar els aranzels de la UE

El fabricant de motos nord-americà Harley-Davidson va anunciar ahir que planeja traslladar part de la seva producció fora dels Estats Units a causa dels aranzels imposats per la Unió Europea per contrarestar les taxes aplicades pel govern de Donald Trump.

La companyia amb seu a Milwaukee (Wisconsin) ha explicat en una presentació amb accionistes que fabricarà fora del país les motocicletes que ven a Europa, amb l'objectiu d'evitar les barreres aranzelàries. "Augmentar la producció internacional per alleugerir la càrrega aranzelària de la UE no és la preferència de la companyia, però representa l'única opció sostenible per fer que les seves motocicletes siguin accessibles per als clients de la UE", ha assegurat la firma.

El president dels Estats Units, Donald Trump, acusa ara el fabricant de motos de fer servir com a "excusa" la imposició d'aranzels per treure part de la seva producció del país nord-americà. "Sorprès que Harley-Davidson, de totes les companyies, fos la primera a treure la bandera blanca", ha afirmat Trump a través del seu compte a Twitter després que es fes pública la decisió de l'empresa.

Surprised that Harley-Davidson, of all companies, would be the first to wave the White Flag. I fought hard for them and ultimately they will not pay tariffs selling into the E.U., which has hurt us badly on trade, down $151 Billion. Taxes just a Harley excuse - be patient! #MAGA