Henkell vol ser líder del món d’espumosos amb Freixenet

Finalment va ser divendres ben entrada la nit. La companyia alemanya Henkell, filial del fabricant de pizzes Dr. Oetker, signava la compra del 50,7% de Freixenet per 220 milions d’euros. L’adquisició ha trigat dos anys a materialitzar-se i, de fet, el mateix divendres la signatura final es va allargar per negociar els últims serrells. Però finalment l’empresa alemanya assoleix el control de la fins ara empresa familiar del sector del cava i els vins per 220 milions d’euros.

Això sí, la resta del capital queda en mans de dos membres de la família propietària fins ara: José Ferrer, el president d’honor, i José Luis Bonet, el president. Aquests dos membres de la família tenen signada per part de Henkell la possibilitat de comprar-los la seva part en un futur. Però, a més, també han signat amb Henkell un ampli acord de col·laboració internacional. En el fons, tal com va comunicar ahir Freixenet, el que vol Henkell es “convertir-se en líder mundial dels vins espumosos”. I els dos membres de la família que es queden a l’empresa són, precisament, els qui van pilotar la internacionalització del grup Freixenet.

El comunicat recordava que “Freixenet és líder mundial en el sector del cava i Henkell compta amb la marca Mionetto, líder del mercat prosecco, i amb Henkell Trocken, el vi espumós més exportat d’Alemanya”. Amb l’acord signat divendres es volen “obrir mercats i canals de distribució nous que permetin ampliar la presència internacional” i contribuir al seu creixement sostenible.

Pendent de Brussel·les

El president de Freixenet , José Luis Bonet, va qualificar Henkell de “soci amb una forta visió de futur” que ajudarà a enfortir la cavista amb més presència internacional. L’adquisició de les accions de Freixenet per part de Henkell està subjecte a l’aprovació per l’Autoritat Europea de la Competència.