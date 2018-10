Hisenda aplicarà un impost del 3% a les grans tecnològiques

Hisenda va fent passos per concretar les seves intencions i intentar augmentar els ingressos de la caixa pública per complir amb els compromisos pressupostaris. Ahir la ministra María Jesús Montero concretava al Senat que la taxa Google que prepara l’executiu suposarà un recàrrec del 3% per als ingressos de publicitat, ús de dades o transaccions entre particulars de grans tecnològiques com Facebook, Uber i Airbnb. I, després de setmanes de negociar-ho amb Podem, el govern de Sánchez vol demostrar que pot fer alguna cosa més que anuncis i té previst presentar el projecte de llei que inclogui aquest nou tribut i l’impost a les transaccions financeres abans del novembre.

Quan la ministra Montero va arribar al govern ja va anunciar la voluntat de crear aquest impost. De fet, l’hereta del seu predecessor en el càrrec, Cristóbal Montoro, que havia fet servir unes paraules semblants a les d’ahir de Montero per justificar la mesura: “Hi ha plataformes dedicades a aquests serveis que generen milers de milions i no tributen de manera adequada, perquè la fiscalitat actual no reconeix aquesta mena d’activitat i entren en competència amb els sectors tradicionals”, va dir Montero.

Així doncs, segons les concrecions d’ahir, Hisenda gravarà amb un 3% els tipus d’activitats específics d’aquestes empreses que, fins ara, no estan gravats de manera particular, com de fet ja proposa la directiva europea que encara s’ha d’acabar de detallar. Espanya ja havia pressionat en les útimes reunions europees per aplicar aquest tribut. Amb la promesa d’augmentar les pensions i d’elevar la despesa social, l’executiu necessita més vies d’ingressos. La idea, des d’Europa, és aplicar-lo a aquesta mena de plataformes i també al comerç electrònic.

Com explica Hisenda, en línia amb les autoritats comunitàries, es gravaran les empreses que facturen més de 750 milions d’euros a tot el món quan l’activitat gravada suposi una facturació de més de tres milions a Espanya. L’objectiu és que les empreses declarin els beneficis on els guanyen, va dir ahir la ministra Montero.

Quant preveu recaptar Sánchez amb aquesta mesura? Quan va ser Montoro qui va posar damunt la taula l’aplicació d’aquest impost, va calcular (i ho va assegurar a Brussel·les) que la recaptació prevista amb la taxa Google seria d’uns 1.500 milions d’euros anuals. El càlcul de Podem -amb qui el govern negocia aquestes mesures- és de 1.200 milions anuals. Preguntat per l’ARA, el ministeri d’Hisenda ha assegurat que no tenen càlculs. La intenció de Montoro era fer servir aquesta recaptació directament per ajudar a tapar (o a no fer més gran) el forat de la Seguretat Social. De fet, Hisenda explica que ara per ara no preveu destinar els diners d’un únic impost a la Seguretat Social, sinó que sigui el conjunt de la millora recaptatòria el que afavoreixi el sistema.

IVA del 4% per als tampons

Montero va concretar encara un altre dels anuncis fets fins ara i, de fet, una exigència de Podem en la negociació. Es tracta de la rebaixa de l’IVA per a productes d’higiene femenina i altres productes de primera necessitat, com els serveis veterinaris, que actualment tenen aplicat el tipus general del 21%. Per a aquesta mena de productes d’higiene, l’IVA passarà del 10% actual al superreduït del 4%, entenent que l’actual fiscalitat és “discriminatòria”. Tot plegat s’ha d’emmarcar en la negociació pressupostària amb Podem, però de moment Hisenda impulsarà els dos projectes que poden generar més consens perquè després siguin ratificats al Congrés.

LES CLAUS

1. Què és i com s’origina la idea de la taxa Google?

És el nom que han adoptat les iniciatives regulatòries i fiscals que tenen per objectiu evitar l’elusió fiscal d’empreses tecnològiques com Google, Facebook i Amazon. Països com el Regne Unit i Austràlia ja han activat aquests mecanismes i Europa estudia com implementar-ho de manera conjunta. Espanya s’estaria avançant, doncs, a la UE.

2. Per què el govern espanyol té tanta pressa per aplicar-la?

Montoro va posar damunt la taula aquesta figura quan es va veure compromès a augmentar una part de les pensions per aconseguir aprovar els pressupostos al mateix temps que havia de complir els objectius de dèficit. Montero es troba ara en una situació semblant, i per això no s’espera la resta de països comunitaris.

3. Quin seria l’impacte en ingressos d’aquest impost?

El ministeri actual no té càlculs (o no els ha volgut fer públics encara). Però Montoro va xifrar la recaptació en 1.500 milions d’euros anuals i Podem, en la seva proposta, calcula una recaptació d’uns 1.200 milions d’euros, la mateixa xifra que preveu amb l’impost a les transaccions financeres.

4. Quan s’aplicaran aquestes mesures?

L’objectiu d’Hisenda és fer-ho com més aviat millor, i per això vol presentar el projecte de llei abans del novembre. Però perquè es faci efectiu s’haurà d’aprovar per majoria al Congrés. Hisenda vol que la taxa Google i la taxa Tobin ja formin part dels pressupostos generals del 2019 que negocia amb la formació de Pablo Iglesias.