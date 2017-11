Hisenda desactivarà la intervenció dels comptes catalans quan es constitueixi un nou Govern

L'estat espanyol, a través del ministeri d'Hisenda, no desactivarà la intervenció dels comptes públics de la Generalitat fins que s'hagi constituït un nou govern de la Generalitat amb els resultats de les eleccions del 21 de desembre. Segons fonts d'Hisenda, aleshores es retornaria a un marc legal i constitucional que permetria retirar les mesures extraordinàries de control; es mantindrien, però, les que estan vigents a totes les administracions públiques de l'Estat i les que atenen a l'estabilitat pressupostària que, per exemple, han justificat la intervenció dels comptes de l'Ajuntament de Madrid.



Així doncs, la intervenció total als comptes de la Generalitat es desactivaria juntament amb l'aplicació de l'article 155 tal com han aclarit fons d'Hisenda i com ha explicat aquest dimecres la vicepresidenta del govern espanyol, Soraya Sáenz de Santamaría.



D'altra banda, Hisenda també avisa que si els alcaldes que han viatjat aquesta setmana a Brussel·les per manifestar-se contra l'empresonament dels membres del Govern i contra els líders de l'ANC i Òmnium cultural van pagar el viatge amb fons municipals van incórrer en finançament il·legal. Tot i això, com que encara no és clar com es va fer front a aquestes despeses, Hisenda està a l'expectativa i de moment no actuarà. Això sí, les mateixes fonts aclareixen que si els viatges s'haguessin finançat a través de l'Associació de Municipis per la Independència ( AMI ) la despesa seria igualment il·legal.



El presumpte circuit de finançament pel referèndum



Això no aturarà, però, la investigació que Hisenda ha encarregat al Tribunal de Comptes per determinar si es van fer servir fons públics per finançar el referèndum de l'1 d'octubre. Tal com han aclarit fonts d'Hisenda, com que aleshores els comptes catalans ja estaven intervinguts està garantit que no es va destinar cap partida pressupostària de la Generalitat directament a aquest fi. El que no queda clar, segons Hisenda, és si organitzacions o fundacions com ara Òmnium o l'ANC van fer servir subvencions de la Generalitat per pagar el referèndum.