Hisenda dona més llibertat als municipis amb superàvit

El consell de ministres ha aprovat avui un decret llei que dona més llibertat financera als ajuntaments amb superàvit per gastar els excedents del 2017. Els municipis que van tancar l'exercici passat amb més ingressos que despeses, com va ser el cas de Barcelona, podran gastar aquests recursos en infraestructures socials, educatives, esportives o culturals.

El ministre d'Hisenda, Cristóbal Montoro, ha defensat que l'acord és fruit del diàleg de l'executiu amb partits d'altres colors canalitzat a través de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies. Aquesta capacitat ja la tenien els ajuntaments, però el que fa Hisenda ara és ampliar els propòsits d'ús d'aquests recursos i reduir els supòsits en què la petició d'autorització és necessària.

Els nous casos que Hisenda ha inclós són matèries d'inversió, protecció civil, prevenció i extinció d'incendis, i la inversió en equipaments d'assistència social, centres docents i biblioteques. L'Airef, l'Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal, havia demanat que el superàvit dels municipis, que contribueix a reduir el dèficit, es pogués fer servir per competències que les comunitats no poden assumir per falta de recursos, com ajudes a la dependència o la renda mínima.

El decret aprovat avui permetria activar un total de 5.000 milions d'euros i el govern central entén que, d'aquesta manera els ajuntaments tindran temps suficient per desenvolupar els procediments d'execució de despesa i contractació i que puguin fer-ho fins al 2019, quan es convoquin les pròximes eleccions municipals.

En la seva compareixença després del consell de ministres, Montoro ha defensat el paper de la Llei d'Estabilitat Pressupostària i, sobretot, el de les corporacions municipals. I ha defensat que els mecanismes de consolidació fiscal ordenats pel govern han tingut bons resultats i que han demostrat que, malgrat defensaven alguns partits, no era necessari la supressió d'ajuntaments. Hagués estat un "error", ha conclòs.