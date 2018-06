Hisenda diu ara que el govern espanyol sí que vol reformar el finançament autonòmic

La ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, ha dit aquest dimecres al Congrés de Diputats que la voluntat del govern de Pedro Sánchez sí que és abordar una reforma integral del finançament autonòmic. Així ho ha defensat en resposta a una pregunta de Ciutadans al Congrés de Diputats. Montero ha explicat que aquesta és una de les prioritats del govern, però que la voluntat de l'executiu no és "enganyar la ciutadania" i que per això admeten –com va dir el mateix Pedro Sáchez– que són conscients de la dificultat d'abordar aquesta reforma en dos anys de legislatura.

La ministra d'Hisenda ha aclarit que "en cap cas Sánchez va dir que no es duria a terme" sinó que va constatar "una realitat objectiva de la complexitat d'abordar-la en la legislatura". Per això s'ha compromès a convocar el Consell de Política Fiscal i Financera (CPFF) i mirar d'anar avançant en aquesta reforma, i ha recordat al Partit Popular que la reforma s'havia mantingut absolutament encallada durant els seus governs.

D'altra banda, Montero ha respost a la pregunta de Podem sobre la reforma del finançament local, que és també una demanda del sector. Montero ha promès a la formació de Pablo Iglesias que es convocarà la reunió corresponent també entre les administracions locals per abordar una reforma profunda del seu sistema de finançament fixant com a prioritats la reforma del càlcul de la regla de despesa (la que va permetre a l'exministre Montoro intervenir l'Ajuntament de Madrid, per exemple).

Aquesta era una reclamació de Podem ja en les anteriors legislatures i, de fet, Montoro va accedir a flexibilitzar-la amb els nous pressupostos. Però amb aquest gest l'executiu de Pedro Sánchez s'acosta a la formació que rebutja de ple el sostre de despesa (fixat en relació a la regla de depesa) que haurà d'aprovar el mes que ve per poder tirar endavant els pressupostos del 2019. Podem també reclama que es calculi d'una manera diferent el sostre de despesa per al conjunt de les administracions, i Pedro Sánchez necessita majoria absoluta per poder-lo tirar endavant.

De fet, aquest dimecres ' El Confidencial' explica que el PP, que té majoria al Senat, té previst bloquejar el tràmit del sostre de despesa a la cambra alta per dificultar l'aprovació dels pressupostos del 2019 a Pedro Sánchez.