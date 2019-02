Hisenda obligarà els pares a tornar el desgravat per quotes a les escoles concertades

La ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, ha indicat aquest dimarts que aquelles famílies que s'hagin desgravat en l'impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) les quotes pagades a les escoles concertades on estudien els seus fills hauran de tornar els diners mitjançant una declaració complementària perquè no es tracta de donatius amb dret a deducció.

Montero ha afegit que aquesta ha sigut sempre la interpretació de l'Agència Tributària, per la qual cosa no hi ha un "canvi de criteri" sobre això. En declaracions a Antena 3, la ministra ha indicat que algunes famílies s'han desgravat aquestes quotes perquè s'han considerat una donació, quan en realitat es tracta d'"uns diners que es lliuren a canvi d'una prestació" i, per tant, no es poden desgravar.

La ministra ha apuntat que la "majoria de les famílies" han consignat aquestes quotes "adequadament" i no hi ha hagut "cap problema", i ha afegit que en el cas dels pares que han declarat les quantitats com a donació li correspondrà a l'Agència Tributària decidir si hi ha hagut una "clara interpretació de la norma" i, si no és així, se'ls demanarà a les famílies que facin una declaració complementària per tornar la desgravació.

Fonts de l'Agència Tributària han precisat a Europa Press que no hi ha una campanya d'inspecció sobre els donatius a col·legis concertats, però les mateixes fonts admeten que es fan "controls puntuals des de fa temps en diferents punts del territori", i asseguren que aquestes quotes no són deduïbles en l'IRPF. El que sí que es pot desgravar, afegeixen des d'Hisenda, són els donatius que es fan a fundacions dels col·legis concertats.

La regularització, ha explicat l'Agència Tributària, es produeix quan es detecta una contraprestació per aquest pagament, és a dir, quan el suposat donatiu finança una activitat ordinària del col·legi que repercuteix en l'alumne. "En aquest cas no és un donatiu i s'elimina la deducció en l'IRPF", subratlla l'Agència Tributària.