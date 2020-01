Hisenda paga al Govern la bestreta dels comptes del 2020

El govern espanyol pagarà “en els pròxims dies” la bestreta del finançament d’aquest any a la Generalitat, segons ha informat en un comunicat el ministeri d’Hisenda. Concretament, aquest 2020 l’Estat avançarà 19.164 milions d’euros. L’any passat Hisenda va entregar a la Generalitat 18.145 milions, que finalment es va ampliar a 19.020 milions quan el govern espanyol va actualitzar la xifra mitjançant un decret llei. Això representa, doncs, que l’increment de la bestreta el 2020 respecte del 2019 va ser de 143,83 milions, és a dir, només d’un 0,76%.

No obstant, aquest baix increment, de menys d’un punt, va en la línia del que esperaven els tècnics del departament d’Economia del Govern. El fet que al 2019 l’administració estatal funcionés amb els pressupostos prorrogats de l’any anterior fa que les comunitats autònomes rebin una xifra gairebé igual.

La bestreta del finançament són els diners que l’Estat envia a cada autonomia (excepte Navarra i el País Basc) a principis d’any en funció d’una previsió d’ingressos. Això és així perquè és l’Estat qui recapta la majoria d’impostos, per la qual cosa ha de transferir a les autonomies els fons que li pertoquen. Posteriorment, però, la xifra s’actualitza durant el curs quan es tenen les xifres concretes de recaptació. A l’agost el Govern va demandar l’executiu central per no pagar l’actualització de les bestretes, que finalment va ingressar al novembre, segons fonts d’Economia.

Un cop acaba l’exercici fiscal el 31 de desembre es calcula la liquidació, que és la xifra definitiva que pertoca a cada administració autonòmica en aquell any concret. Les liquidacions es cobren dos anys després. En aquest cas, al 2019 Hisenda va abonar a Catalunya 1.228 milions que li devia corresponents a la liquidació del 2017.