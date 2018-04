Hisenda haurà de donar a conèixer els acords fiscals amb Luxemburg, ocults des de fa 17 anys

Hisenda haurà de donar a conèixer els acords fiscals que té amb Luxemburg. Així ho ha decidit un jutge de l'Audiència Nacional, en una sentència de principis d'any que ha avançat aquest dimecres 'Expansión' i a la qual ha tingut accés l'ARA. Espanya té signat un acord "per evitar la doble imposició en matèria d'impostos sobre la renda i el patrimoni i per prevenir el frau i l'evasió fiscal" des del 1986, com consta al Butlletí Oficial de l'Estat. Des d'aleshores, aquest conveni s'ha modificat en dues ocasions, el 2000 i el 2015, però mai se n'ha donat a conèixer la lletra petita. Ara, arran d'un procediment judicial que va començar el 2016 després que el Consell de la Transparència desestimés la reclamació d'un contribuent de fer pública aquesta informació, l'Audiència Nacional dona la raó al contribuent i Hisenda haurà de treure a la llum aquests acords. D'entrada, donant la informació només al contribuent que l'ha sol·licitada.

Com recull la sentència, el contribuent reclamava a través del Consell de la Transparència que Hisenda publiqués els textos dels intercanvis de cartes entre les autoritats fiscals d'Espanya i Luxemburg relatives a "la interpretació del conveni de doble imposició". L'Audiència Nacional anul·la la resolució anterior i condemna Hisenda a donar-li accés a les cartes de l'abril i el maig del 2000 i del maig del 2015, quan es van actualitzar els acords.

Per què Hisenda no ha publicat aquesta informació? Primer, per "seguretat jurídica", però després, quan el procés va començar al Consell de la Transparència, aquest organisme va al·legar que el ministeri estava en "procés" de publicar la informació al BOE, com sosté Hisenda. Tot i això, l'Audiència Nacional sosté que "no consta l'expedient ni s'indica en la resposta a la demanda cap dada concreta sobre aquest procés de tramitació". Fins i tot assegura que la secretària general de l'Agència Estatal del BOE ha respost al tribunal que "no s'ha publicat al BOE perquè no se'n tenia constància".

A més, el jutge afegeix que "des del primer intercanvi de cartes, ha transcorregut un període de més de disset anys sense que consti que el tràmit per a la seva publicació s'hagi posat en marxa". Per això considera "excessiu des de qualsevol punt de vista que es tingui en compte". Segons l'Audiència Nacional, "aquesta classe d'informació és rellevant per a tothom".

Hisenda tindria encara la possibilitat de recórrer al Tribunal Suprem aquesta decisió, però, com assenyala a 'Expansión', l'advocat d'Hisenda Alejandro Miguélez sembla "difícil" que sigui admès. Un cop la sentència sigui ferma, el mateix lletrat explica que Hisenda haurà de donar les dades únicament al contribuent que les ha sol·licitades, i aquest té la intenció de remetre-les a les associacions majoritàries de fiscalistes.

El mateix diari recorda que hi ha diversos casos en què fons de Luxemburg reclamen haver tributat més del compte, fins a un import de 1.053,7 milions d'euros.