Hisenda investigarà l'ús de les criptomonedes i el comerç online

L'auge de les criptomonedes no s'escaparà de la lupa d'Hisenda. El ministeri que dirigeix Cristóbal Montoro ha anunciat aquest dimarts a través del Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) que investigarà l'ús de divises digitals com el bitcoin, tal com ha avançat 'El País'. Hisenda vol evitar-ne l'ús fraudulent, així com aplicacions per al crim organitzat a través de l'anomenada 'deep web'.

Segons Hisenda, la irrupció de les criptomonedes com a sistema de pagament "és un dels reptes més exigents a l'actualitat". Per això el ministeri pretén afrontar aquesta "amenaça" a través de les unitats d'investigació de l'Agència Tributària, que s'encarregaran de recopilar i analitzar la informació sobre el fenomen.

Precisament, el bitcoin ja s'ha convertit en el protagonista d'alguns escàndols i fraus a l'Estat, i el Banc d'Espanya ha avisat en diverses ocasions del seu risc per als inversors. En l'últim any, les criptomonedes també s'han estrenat com a font de finançament per a projectes empresarials, una aplicació que genera suspicàcia entre els reguladors.

D'altra banda, Hisenda ha avisat que vigilarà de prop l'ús de moneders digitals (els 'wallets'), en un context en què "la quantitat de pagaments amb targeta ha superat el volum de retirada de diners en metàl·lic dels caixers automàtics". Així, doncs, considera que cal adaptar els sistemes antifrau a l'augment de transferències instantànies a través d'aquestes aplicacions.

Per acabar, Montoro ha recordat que vigilar la fiscalitat del comerç electrònic continua sent una de les seves prioritats. En aquest sentit, el ministeri vol garantir que els models de distribució a través d'internet segueixin la "tributació adequada", sobretot en els casos en què les vendes d'una empresa les entrega una altra i hi ha implicats més intermediaris. A més, vol garantir que aquests sistemes no distorsionin els preus per als comerciants espanyols.