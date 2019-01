Holaluz tanca un acord amb EDF que comportarà una inversió de 80 milions

La companyia catalana Holaluz i la gallega EDF Solar han tancat un acord per posar en marxa en tres anys instal·lacions d'energia fotovoltaica a Espanya i Portugal de 120 megawatts (MW), segons ha informat aquest divendres la companyia que presideix Carlota Pi. L'acord suposa una inversió pròxima als 80 milions d'euros i una producció global de 190 gigawatts hora (GWh).

L'acord és el que en el sector s'anomena PPA, un contracte de compravenda d'energia a llarg termini. Aquest acord defineix els termes per a la venda entre el venedor i el comprador: condicions de pagament, calendari d'entregues i altres aspectes, i és un instrument clau per al finançament de projectes de generació d'energia, ja que qui fa la instal·lació s'assegura la venda de l'energia produïda i pot calcular el retorn per veure si és rendible.

En aquest cas, l'energia renovable generada per la planta es vendrà al mercat majorista de l'electricitat a través d'un acord de representació amb Holaluz.

Les dues primeres plantes, ja en construcció, s'ubicaran a Toledo (16 GWh de producció) i Porto (3 GWh, sobre coberta). Ja estan en tramitació altres projectes, previstos entre maig i setembre d'aquest any, a Castella i Lleó (50MW), Andalusia (40MW) i Aragó (12MW). Per al 2020 s'està estudiant la possibilitat d'accedir a 240 hectàrees entre Espanya i Portugal i també ampliar la potència de l'acord signat.

Holaluz s'ha proposat arribar als 1.000 MW en PPA per a finals del 2021. El fort ritme de creixement que està experimentat la companyia obliga a buscar aquest tipus de contractes per assegurar un preu estable als seus clients, així com oferir les garanties d'origen renovable. El novembre del 2018 Holaluz va signar un PPA a 3 anys amb Raiola Future: 10 plantes fotovoltaiques amb una potència total de 20 MW entre Espanya i Portugal.