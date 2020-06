Holaluz destinarà un mínim de 250 M€ a posar plaques solars en terrats

Holaluz vol convertir les teulades i terrats de tot Espanya en centres de generació d'electricitat renovable fotovoltaica. Així ho ha explicat aquest divendres la presidenta de la companyia, Carlota Pi, que creu que instal·lant plaques a tots els edificis residencials d'Espanya la generació renovable es doblaria: passaria del 39,3% del total d'electricitat produïda actualment al 81%.

Per fer-ho la companyia ha posat en marxa una campanya. L'empresa pagarà la instal·lació, i el client es beneficiarà des del primer dia d'un descompte mitjà del 20% en el rebut de la llum. No són instal·lacions d'autoconsum, sinó de generació distribuïda, de manera que abasteixen els propietaris però s'aboca el sobrant a la xarxa. Això, segons Carlota Pi, genera un segon estalvi, ja que la generació centralitzada perd un 20% de la potència en el transport.

Malgrat que no ha avançat la inversió que s'hi destinarà, el cost mitjà de la instal·lació va de 5.000 a 10.000 euros, que finançarà Holaluz. L'objectiu de la companyia és tenir 50.000 instal·lacions el 2023, cosa que indica que la inversió mínima arribaria als 250 milions d'euros.

La presidenta d'Holaluz sí que ha avançat la inversió que destinarà la companyia a la campanya comercial. Són 80 milions d'euros que han de servir per assolir l'objectiu. A començaments d'aquest any Holaluz superava els 212.000 clients i fregava les 500 instal·lacions. Una inversió que, en aquest cas, es finançarà amb l'ampliació de capital de 40 milions que es va fer quan l'empresa va sortir a borsa i amb la generació de recursos propis.

Malgrat que els fundadors d'Holaluz no han avançat quin serà el model de finançament d'aquestes instal·lacions, Carlota Pi ha indicat que no costarà res al client, que es beneficiarà d'un descompte del 20% de mitjana en el rebut, i al cap de 15 anys passarà a ser propietari de la instal·lació, amb la qual cosa podrà incrementar el descompte en el rebut de la llum fins a un 63% de mitjana.

Tot i això, no hi ha compromís de permanència i si un client vol marxar abans dels 15 anys de la companyia pot optar per pagar la resta del finançament pendent, o seguir pagant les quotes de la instal·lació solar.

Suport regulatori i coronavirus

Carlota Pi s'ha mostrat segura que no hi haurà problemes de regulació per als seus plans, davant l'aposta de l'actual govern espanyol per la transició ecològica. "El context és de suport radical a aquesta transformació", ha reblat.

També ha admès que el confinament i la crisi del coronavirus poden ajudar a aquesta transformació. D'una banda, perquè tothom s'ha adonat que les seves decisions "tenen un impacte radical en la resta de la gent". I de l'altra, perquè el confinament ha portat molts ciutadans a descobrir els terrats.

Pi també ha destacat que aquesta transformació és possible a Espanya per la gran quantitat de recurs solar. "A Alemanya, on hi ha un milió i mig de plaques solars en teulades, la millor zona de radiació solar és pitjor que la zona espanyola amb menys radiació", ha explicat.