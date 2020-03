L'adeu de Luca de Meo sense polítics

Més de 200 persones al Círculo Ecuestre per retre homenatge aquest dijous a Luca de Meo, l’home que ha transformat Seat, la primera indústria de Catalunya. I, entre ells, una absència de polítics. Només Núria Marín, presidenta de la Diputació i alcaldessa de l'Hospitalet de Llobregat, hi ha anat.

Pero Luca de Meo, que sempre ha defugit entrar en el debat polític malgrat que el seu mandat ha coincidit amb el Procés, ha lloat la nova via de diàleg que s’ha obert entre Catalunya i Espanya. “Les coses s’estan reconduint”, ha afirmat. Però també ha fet una picada d’ull a la importància de Barcelona i Catalunya dins de l’Estat: “Queda clar que un país on hi ha un model multipolar és un país més fort”, ha assegurat l’expresident de Seat.

És difícil justificar per què ha deixat Seat –una empresa que va agafar en pèrdues i que ara guanya diners i segueix creixent a contracorrent del sector–, però De Meo ho té clar. “M’agraden els reptes”, deia quan va deixar una còmoda posició a Audi per anar a l’empresa de Martorell, i ara contesta el mateix quan li pregunten per què va a Renault, un grup amb l’acció en caiguda i que ha entrat en pèrdues. "Els reptes ens fan millorar", ha assegurat mentre defensava que Barcelona, com a ciutat, en necessita un de nou. “Cal un projecte que uneixi totes les forces econòmiques i socials”, ha dit, i té clar quin ha de ser: la candidatura olímpica Barcelona-Pirineus. “I jo fitxaré com a voluntari”, ha assegurat.

De Meo és el primer president de Seat des que l'empresa és de capital alemany que parla un espanyol fluid. Ha integrat la companyia en les institucions i el teixit social. Per això ha sigut presentat i lloat pel president del Cercle d’Economia, Javier Faus; el de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre; el president del Círculo Ecuestre, Antonio Delgado; el seu vicepresident, Enrique Lacalle, i el president de la Fira de Barcelona, Pau Relat. De Meo ha fet gala de barceloní. Amb ell, la marca ha dissenyat per primer cop un cotxe amb un nom lligat a la ciutat: el-Born.

Feina d’equip

Però el fins fa dos mesos primer executiu de Seat ha defugit dels afalagaments. La gent el parava pel carrer o al Caprabo per felicitar-lo, ha explicat, però ell creu que "tota aquesta personalització de l’èxit de grans empreses és perillós". "Una persona no ho pot canviar tot. Tu dones la cara, però la feina la fan els milers de treballadors que hi ha", ha assegurat mentre augurava molts èxits futurs a la companyia amb seu a Martorell perquè hi ha un gran equip.

Luca de Meo no ha volgut parlar de Renault. “Ja ho farem quan em vingueu a veure a París”, ha dit. Però sí que ha deixat clar que, després de viure a mitja Europa, “els millors anys de la meva vida professional, però també privada i familiar, els he passat a Barcelona”.