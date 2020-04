Hotels i càmpings no hauran de pagar la quota obligatòria del cànon de l'aigua en el que queda d'any

Un total de 3.070 hotels i 352 càmpings no hauran de pagar la quota obligatòria mínima del cànon de l'aigua des d'abril fins a finals d'any. Aquesta quota és de 3 metres cúbics per plaça d'ocupació i mes. A canvi, es determina un nou mínim de sis metres cúbics per establiment, que és el que paguen els usuaris domèstics i industrials. Així ho ha anunciat aquest dissabte el departament de Territori i Sostenibilitat, a proposta de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA). L'impacte d'aquesta rebaixa fiscal, valorada en prop de mig milió d'euros, l'assumirà la mateixa ACA en el seu pressupost.

"El caràcter extraordinari i excepcional de la situació derivada del covid-19 requereix l'adopció amb urgència de mesures que puguin compensar els efectes socials i econòmics que té i pot tenir més endavant la situació creada", ha assegurat en un comunicat el departament de Territori i Sostenibilitat.

Segons el departament, el sector turístic i hoteler, que representa el 12% del producte interior brut (PIB), serà "possiblement" el que rebrà un fort impacte no només perquè s'ha vist obligat a tancar els establiments en un període de forta ocupació com la Setmana Santa, sinó també perquè "serà difícil" que assoleixi a curt termini els nivells d'activitat habituals.