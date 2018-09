Housfy tanca una ronda de finançament de 2 M€ amb el fons Seaya Ventures

La plataforma tecnològica immobiliària Housfy ha tancat una ronda de finançament de dos milions d'euros amb el fons d'inversió Seaya Ventures. Segons la companyia catalana, l'operació servirà per consolidar el seu negoci a Espanya i es tracta de la tercera injecció de capital que tanca des que va néixer l'abril del 2017. En total, Housfy ha captat un total de 3,7 milions d'euros de firmes d'inversió i 'business angels'.

Seaya Ventures és el fons que lidera Beatriz González, la filla del president del BBVA, Francisco González, i en els últims anys també ha invertit en empreses com Cabify o Glovo. "Des de fa anys estem estudiant el mercat de 'proptech' a Espanya i Housfy ha demostrat una tracció increïble que, juntament amb el gran equip que ha creat, el posiciona molt bé per convertir-se en la plataforma online de venda de pisos líder a Espanya", ha explicat el soci de Seaya Antonio Giménez de Córdoba.

Entre els socis de Housfy també hi ha els fundadors de la plataforma, Albert Bosch, Miquel A. Mora i l'emprenedor en sèrie Carlos Blanco, així com els fundadors del fons Galdana Ventures i les 'start-ups' Social Point o Trovit. Segons la companyia, Housfy ja opera en 80 noves ciutats espanyoles i és la plataforma tecnològica líder en la compravenda d'immobles. El conseller delegat de l'empresa, Albert Bosch, creu que aquesta ronda serà l'"impuls que Housfy necessita per consolidar-se com una de les agències immobiliàries més grans d'Espanya i poder centra-se en el seu salt a l'estranger".