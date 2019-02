Huawei sobre els Estats Units: "No ens esclafaran"

El fundador i conseller delegat de la multinacional xinesa de telefonia Huawei, Ren Zhengfei, ha declarat aquest dimarts en una entrevista a la televisió britànica BBC que l'arrest de la directora financera de la companyia –que és filla seva–, Meng Wanzhou, està "motivat políticament". El directiu xinès ha negat que Huawei participés en activitats d'espionatge, tal com l'acusa Washington, i ha assegurat que la pressió judicial no farà tancar l'empresa: "Els Estats Units no ens esclafaran".

Meng Wanzhou va ser arrestada al desembre al Canadà després que les autoritats d'aquest país rebessin una petició d'extradició de la justícia nord-americana, que l'acusa de frau fiscal per haver violat les sancions imposades pels Estats Units contra l'Iran. De moment la directora financera de la companyia xinesa es troba a l'espera de la decisió dels tribunals canadencs.

Ren ha anunciat que Huawei podria rebaixar les inversions als Estats Units en un futur pròxim. A banda de les acusacions contra la directora financera, la multinacional asiàtica està acusada, juntament amb la companyia d'equipament xinesa ZTE Corp, d' espionatge i de treballar en benefici del règim de Pequín, informa Reuters. Huawei ha negat repetidament aquestes acusacions.

Diversos governs europeus i la Comissió Europea han advertit els últims mesos sobre la possibilitat que les empreses tecnològiques com Huawei, sotmeses a la legislació xinesa, passin les dades personals dels seus usuaris als serveis d'espionatge del règim de Pequín.

El conseller delegat de la multinacional xinesa ha minimitzat els temors davant d'una possible prohibició de l'empresa al Regne Unit, i ha assegurat que invertirà més en aquest país si els EUA continuen mantenint la pressió sobre l'empresa: "Invertirem encara més al Regne Unit si els Estats Units no confien en nosaltres".

Per la seva banda, el departament de Justícia del govern nord-americà també ha negat les acusacions de Ren i ha assegurat que el cas contra la directora financera de Huawei "es basa únicament en evidències i en la llei". En aquest sentit, l'executiu dels Estats Units ha insistit que els processos judicials al seu país estan "lliures de qualsevol interferència política".