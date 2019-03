Huawei demandarà els Estats Units pel veto als seus productes

El fabricant de tecnologia xinès Huawei es prepara per demandar el govern dels Estats Units pel veto als seus productes imposat a les agències federals, segons publica el 'New York Times'. La companyia podria fer pública la decisió a finals d'aquesta setmana. La demanda, que Huawei presentaria als tribunals del districte est de Texas (on té la seu als EUA), argumentaria que el veto governamental és un acte legislatiu que castiga sense judici una empresa.

Durant l'últim any, Washington ha augmentat la pressió sobre la firma xinesa, un dels principals actors en el desenvolupament de xarxes 5G, i ha presentat càrrecs contra Huawei i la seva directora financera per infringir les sancions a l'Iran. De fet, la setmana passada durant el Mobile World Congress l'administració de Donald Trump va instar les operadores i els governs a desconfiar de la companyia asiàtica pel risc d'espionatge.

En aquest sentit, els advocats de la directora financera i filla del fundador de l'imperi tecnològic, Meng Wanzhou, ja han demandat el govern del Canadà, la seva agència fronterera i la policia federal. Asseguren que la seva clienta va ser detinguda, registrada i interrogada durant tres hores, una violació dels seus drets constitucionals. Meng va ser detinguda a Vancouver el desembre passat i el departament d'Estat la va investigar per conspirar contra les sancions dels EUA a l'Iran.

En una demanda civil presentada divendres al Tribunal Suprem de la província de la Colúmbia Britànica, els advocats de Meng han indicat que la manera com els agents van obtenir informació i proves de Meng constitueix una violència greu de la Carta Canadenca de Drets i Llibertats. També asseguren que l'Agència Canadenca de Serveis Transfronterers va endarrerir deliberadament l'execució immediata d'una ordre d'arrest per interrogar Meng abans de la detenció.

La directiva està actualment en llibertat sota fiança i haurà de comparèixer dimecres al matí davant la justícia del Canadà. Serà aleshores quan es fixi una data per a la seva extradició als Estats Units, que el Canadà va aprovar divendres passat.