Huawei assegura al MWC que els EUA "no tenen proves" per acusar-los d'espionatge

El president rotatiu de Huawei, Guo Ping, ha assegurat aquest dimarts al Mobile World Congress que els Estats Units "no tenen proves" per acusar-los sobre la falta de seguretat de la seva xarxa 5G i instar els seus socis a no utilitzar productes del fabricant xinès. "L'acusació dels Estats Units sobre la seguretat del nostre 5G no té proves, cap ni una", ha remarcat Guo durant una conferència a la fira tecnològica.

El directiu de Huawei ha assenyalat que la ironia d'aquestes acusacions sobre el gegant tecnològic és que la Cloud Act nord-americana permet als seus operadors accedir a les dades més enllà de les seves fronteres: "Per una tecnologia millor i més seguretat, escolliu Huawei". Guo també ha insistit que l'empresa "no ha fet res dolent" i que no posat "portes del darrere" (un concepte informàtic que fa referència als programes maliciosos que permeten controlar un equip infectat) en els seus productes ni ho permetrà en un futur.

"Ens prenem molt seriosament aquesta responsabilitat", ha destacat el president rotatiu de Huawei. Guo ha sostingut que la ciberseguretat és un repte "per a tots" i no només per als polítics, i ha assenyalat que per garantir-la cal promoure estàndards unificats i regulacions clares.

Com a operador tecnològic, el president rotatiu de Huawei ha remarcat que la responsabilitat del fabricant xinès és complir amb els estàndards i fabricar equips segurs, i ha remarcat amb la 5G s'ha pogut avançar en aquest sentit: "La 5G és més segura que la 4G". Precisament, Guo ha defensat que governs i operadors mòbils han de "treballar junts" per acordar garanties i un règim certificador per a Europa.