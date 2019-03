Huawei demanda els EUA per vetar els seus productes i l'acusa de robar correus

El fabricant d'equips de telecomunicacions Huawei ha anunciat aquest dijous una demanda contra el govern dels Estats Units per haver prohibit els seus productes enmig de les acusacions d'espionatge contra la companyia xinesa, que acusa Washington de 'hackejar' els seus servidors.

El president rotatiu de Huawei, Guo Ping, ha informat en una roda de premsa sobre les accions judicials de companyia contra l'executiu de Donald Trump amb l'objectiu d'impugnar la secció 889 de l'Acta d'Autorització de Defensa Nacional (NDAA, en anglès) que impedeix a les agències governamentals adquirir productes de Huawei.

"Aquesta prohibició no només és il·legal, sinó que també restringeix a Huawei de participar en una competència justa i, en última instància, perjudica els consumidors nord-americans", ha afirmat Guo. Segons denuncia, aquesta mesura és "un abús del procés de la llei dels EUA, exclou Huawei del degut procés judicial, viola la separació de poders, trenca les tradicions legals dels EUA i va en contra de la naturalesa de la mateixa Constitució".

Davant d'aquesta situació, ha explicat, el major fabricant d'equips de telecomunicacions i el segon de telèfons intel·ligents del món s'ha vist obligat a presentar una demanda en un tribunal de Texas, on està localitzada la seu central de Huawei als EUA.

La demanda es produeix després de la detenció de la directora financera de Huawei, Meng Wanzhou, al Canadà el passat 1 de desembre a petició dels EUA després de ser acusada de violar les sancions comercials imposades per Washington contra l'Iran. "El congrés dels EUA ha fallat repetidament en presentar proves per recolzar les seves restriccions sobre els productes de Huawei", va afirmar Guo.

Enmig d'aquesta crisi, la diplomàcia nord-americana està pressionant països aliats i els seus proveïdors d'internet perquè evitin Huawei. L'argument de Washington és que Pequín podria forçar el fabricant xinès a espiar o desactivar les seves xarxes. "Atès que els EUA mai ha presentat cap prova per justificar les seves al·legacions de seguretat, qüestionem la seva intenció de no deixar que altres països facin servir els productes de Huawei", ha assegurat Guo, que ha criticat que el govern de Donald Trump "no escatima esforços en manipular a l'opinió pública per desprestigiar Huawei".

Les acusacions sobre la seguretat de la tecnologia 5G de Huawei sempre han estat rebutjades per la companyia, que insisteix que no té "portes del darrere" (un terme informàtic que fa referència a escletxes per on es podria espiar) per accedir als seus dispositius i controlar-los sense coneixement de l'usuari.

"Tampoc permetrem que altres ho facin amb els nostres equips", ha advertit Guo, i ha acusat públicament a les autoritats nord-americanes d'haver atacat els servidors de la companyia. Així doncs, Huawei assegura que els Estats Units han 'hackejat' les serves xarxes i els han "robat" correus electrònics interns i codis font.