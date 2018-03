Husa perd la masia de les Corts on ha tingut la seu els últims 27 anys

La companyia de serveis Copernicus, especialitzada en la gestió d’actius tòxics en mans de la banca, s’ha quedat la històrica masia on durant més de 27 anys hi havia hagut la seu social de la cadena Husa, entre l’Hotel Princesa Sofía i el recinte de la Maternitat, segons ha pogut saber l’ARA. El grup hoteler de la família Gaspart, que va presentar concurs de creditors el 2014, va abandonar l’edifici fa uns cinc mesos, després que CaixaBank i el Banc Sabadell se’l quedessin en propietat, cobrant en espècies uns crèdits privilegiats que tenien signats amb la companyia. Aquests mateixos crèdits també els va permetre adjudicar-se hotels del grup.

Banc Sabadell, que va decidir desprendre’s de tots els actius adjudicats d’Husa, va fer el mateix amb la masia i va vendre a Copernicus la participació que hi tenia. El fons es va quedar finalment el 100% de l’immoble en una subhasta fa unes setmanes. Fonts pròximes a l’operació assenyalaven ahir que la hipoteca que pesava sobre l’edifici era de quatre milions d’euros i que l’operació es podria haver tancat per un preu semblant, cosa que donaria marge a Copernicus per rendibilitzar l’operació.

La cadena Husa està en procés de liquidació després d’un llarg i complex concurs de creditors que afectava una desena de societats del grup. La companyia familiar es va veure obligada a presentar el concurs després que una empresa que li reclamava 100.000 euros instés el concurs necessari. A partir d’aquí es va descobrir un important forat econòmic, de més de 150 milions, basat en múltiples crèdits que superaven els 250 milions. Els administradors concursals, José Manuel Calavia i Josep Pujolràs, van demanar la inhabilitació del president del grup, Joan Gaspart, per la seva gestió al capdavant de diverses empreses.

Seu corporativa

La masia de Can Vinyals de la Torre és una de les més ben conservades del districte de les Corts. L’origen és una torre de defensa circular (restaurada el 1990), tot i que posteriorment s’hi va construir una masia al costat, que és l’edifici que s’ha conservat. El segle XX va passar a mans de la família Güell, tot i que poc després la van vendre. El 1972 la va adquirir Husa.

La masia és en una de les millors zones d’oficines de la part alta de la Diagonal, molt pròxima a seus corporatives com CaixaBank, Planeta i Mediolanum. Segons fonts del sector immobiliari, el millor ús que podria tenir aquest edifici és el de seu representativa d’alguna empresa. L’actual Hotel Sofia (l’antic Princesa Sofía) es va construir en el seu dia als jardins de la masia, però l’actual propietària de l’establiment, Selenta Group, no té interès en l’edifici, segons fonts del grup.