IAG i Ryanair preveuen un estiu caòtic a l'aeroport de Barcelona

L'aeroport del Prat es prepara, una vegada més, per a un estiu mogut. El nombre de vagues protagonitzades pels controladors a Europa no paren de créixer i la situació sembla que no té aturador. El conseller delegat d'IAG (el grup format per British Airways, Iberia, Vueling i Aer Lingus), Willie Walsh, ha explicat aquest dimecres durant una roda de premsa a Brussel·les que enguany ja hi ha hagut 24 jornades de vaga a Europa, i està previst que a finals de juny la xifra hagi augmentat fins a 27.

El gros de vagues són protagonitzades pels controladors aeris de l'aeroport de Marsella. Per arribar a Barcelona, els avions provinents del centre i l'oest d'Europa han de passar per l'espai aeri d'aquesta demarcació francesa (els quals també operen una part important de l'espai aeri del Mediterrani). Les aturades a l'aeroport francès, però, els ho impedeixen. Així, els pilots es veuen obligats a desviar les rutes, la qual cosa es tradueix en retards i, consegüentment, en acumulació de passatgers al Prat.

Walsh ha assegurat que "més del 50% dels vols des de Barcelona i cap a Barcelona es veuen afectats", i ha xifrat en 13.400 milions d'euros l'impacte que tenen les vagues sobre l'economia europea. El directiu d'IAG també ha apuntat que la companyia s'ha vist obligada a cancel·lar prop de 5.000 vols des que va començar l'any, un problema que ha afectat 784.000 passatgers a tot Europa. De cara a l'estiu "la situació empitjorarà", ha indicat Walsh. Per la seva banda, el conseller delegat de Ryanair, Michael O'Leary, ha explicat: "Les vagues dels controladors estan provocant que ens acostem a un punt de col·lapse, amb centenars de vols cancel·lats cada dia".

A tot això s'hi suma l'anunci que van fer els controladors aeris de Barcelona el mes d'abril passat. Aquest col·lectiu ja va anunciar que faria vaga durant l'estiu per reclamar un augment de plantilla.

Unir el "cel europeu" com a solució

Davant d'aquesta situació, IAG i Ryanair han presentat una queixa a la Comissió Europea perquè l'òrgan executiu de la UE adopti mesures contra les vagues "contínues". A més, les dues companyies aèries han proposat diverses solucions per pal·liar-ne els efectes. La principal consisteix a avançar cap a la unió d'un "cel europeu", atorgant més pes i responsabilitat a Europa pel que fa al control de l'espai aeri.

Una altra proposta que llancen les dues aerolínies passa per considerar "cel europeu" a altituds superiors als 30.000 peus (9.144 metres). Així, la regulació de l'espai aeri deixaria d'estar subjecta a la normativa dels estats i passaria a ser competència de la UE.