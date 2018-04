IAG compra un 4,6% de Norwegian i es planteja una opa sobre l'aerolínia

El grup IAG -que integra aerolínies com Iberia, British Airways o Vueling- ha comprat una participació del 4,61% de l'aerolínia noruega Norwegian i es planteja formular una opa sobre la totalitat de la companyia, segons ha informat aquest dijous a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV). Segons IAG, aquesta inversió minoritària "està destinada a establir una posició des de la qual iniciar converses amb Norwegian, incloent la possibilitat d'una oferta d'adquisició sobre la totalitat" de la companyia de baix cost.

IAG ha remarcat que, fins a la data, aquestes converses no s'han produït i que, de moment, no han pres una decisió sobre aquesta eventual oferta. El hòlding d'aerolínies que dirigeix Willie Walsh considera que Norwegian és "una inversió atractiva" i assegura que publicarà informació addicional "quan sigui apropiat". De fet, IAG ja va replicar el model de baix cost de llarg radi de la noruega amb la creació de Level, la marca amb què també ofereix vols des de Barcelona als Estats Units.

Norwegian ha respost amb un comunicat, en què ha assegurat que l'aerolínia escandinava desconeixia la compra fins que aquesta s'ha notificat al regulador dels mercats. La companyia ha insistit que no hi ha hagut converses amb IAG per aquest tema i ha afirmat que l'interès del grup en Norwegian "confirma la sostenibilitat i el potencial del nostre model de negoci i creixement global".