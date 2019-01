IAG desisteix de comprar Norwegian

Les accions de Norwegian van caure dijous un 21,5% a la Borsa d’Oslo, després que IAG -el grup d’Iberia, British Airways, Vueling i Aer Lingus- descartés finalment llançar una oferta pública d’adquisició (OPA) per a l’aerolínia noruega. A més, IAG va avançar que, “en el moment oportú”, vendrà la seva participació del 3,93% en l’aerolínia, segons va comunicar el grup aeri a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).

Després de l’anunci, i en només 15 minuts, les accions de Norwegian van arribar a desplomar-se un 23%, en passar dels 176 euros per títol a les 13.15 hores als 135 euros passades les 13.30 hores. Finalment, va tancar la jornada en 145 euros per acció, el preu més baix des del desembre de l’any 2012.

IAG va arribar a fer dues ofertes per aconseguir Norwegian, que van ser rebutjades per la noruega en considerar que “infravaloraven” el valor de l’aerolínia, tercera companyia de baix cost d’Europa, després de Ryanair i EasyJet. En el seu interès per l’aerolínia nòrdica, IAG va arribar a comprar un 4,61% del capital de Norwegian -que per les ampliacions posteriors es va reduir al 3,93%-. L’aerolínia noruega va dir que el fracàs de l’OPA no afecta els seus plans de futur.