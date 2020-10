IAG relleva Álex Cruz al capdavant de British Airways

International Airlines Group (IAG), l'empresa hispano-britànica propietària d'aerolínies com ara Iberia, Vueling o British Airways, ha rellevat Álex Cruz com a conseller delegat de British Airways. El seu relleu serà Sean Doyle, fins ara màxim executiu de la filial irlandesa del grup Aer Lingus, que ocuparà el càrrec "amb efecte immediat".

No obstant això, de moment Cruz continuarà vinculat a la companyia aèria britànica com a president no executiu, un càrrec que ja ostentava des del 2016, segons ha informat la companyia a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) aquest dilluns. Així doncs, Doyle assumirà ara la direcció de British Airways, però no serà president fins passat un període de transició.

Cruz va ser nomenat president i màxim executiu de British Airways el 2016. El 2006 va ser el conseller delegat de l'aerolínia espanyola de baix cost Clickair, de la qual va ser un dels fundadors, que va acabar fusionada amb Vueling. Arran de l'absorció, el 2009, va ocupar el càrrec de conseller delegat de Vueling fins que va fer el salt a British Airways.

D'altra banda, IAG ha remodelat el seu equip directiu amb l'entrada de Fernando Candela, conseller delegat de Level i exconseller delegat d'Iberia Express, al comitè de direcció del grup, on assumeix el nou càrrec de director de transformació. Mentre que Donal Moriarty, actualment director d'afers corporatius d'Aer Lingus, es convertirà en conseller delegat interí de la marca irlandesa després de la designació de Doyle. IAG ha indicat que n'anunciarà el nomenament definitiu en un futur.

El conseller delegat d'IAG, Luis Gallego, ha assenyalat que l'empresa i el sector aeronàutic estan travessant "la pitjor crisi" que ha enfrontat mai, per la qual cosa els canvis en l'equip directiu tenen com a objectiu que el hòlding "estigui ben posicionat per emergir en una posició de fortalesa" quan el mercat es recuperi. Gallego és conseller delegat del grup des del passat mes de març, quan va substituir Willie Wash.