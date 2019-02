IAG prohibeix l’entrada d’accionistes de fora de la UE

L’empresa International Airlines Group (IAG, matriu de les aerolínies Iberia, Vueling i British Airways, entre d’altres) va prohibir ahir la compra d’accions de l’empresa a inversors de països de fora de la Unió Europea.

Segons va explicar l’empresa en un comunicat, ha arribat al 47,5% d’accions en mans d’accionistes extracomunitaris, per la qual cosa el consell d’administració ha decidit situar en aquesta xifra el percentatge màxim de títols de l’empresa que poden quedar en mans de propietaris de fora de la UE. Aquesta mesura està prevista pels estatuts de la companyia.

Així doncs, d’acord amb els estatuts, a partir d’avui, quan un inversor extracomunitari adquireixi una acció, aquesta serà considerada per l’empresa com a “acció afectada” si se supera el màxim del 47,5% marcat des d’ahir.

Les accions afectades tindran suspesos immediatament els drets d’assistència i vot en l’assemblea general d’accionistes de l’empresa. A més a més, la companyia imposa l’obligació als propietaris de les accions afectades de desprendre’s dels títols en un període màxim de deu dies. Si, malgrat això, un inversor extracomunitari no vengués el títol, l’empresa el podria adquirir aleshores al preu mitjà d’aquella jornada a la borsa de Londres o segons el valor comptable de l’últim balanç publicat per l’empresa.

L’empresa va comunicar la mesura a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) ahir al vespre, amb els mercats ja tancats. L’acció d’AIG va tancar la jornada a 7,56 euros per títol i un augment del 0,69%.

No afecta els britànics

Malgrat que el 29 de març és la data en què està previst que el Regne Unit surti oficialment de la UE, IAG ha deixat clar en el comunicat que els ciutadans i les empreses amb nacionalitat britànica no tindran, de moment, la consideració d’extracomunitaris, per la qual cosa podran continuar invertint amb normalitat en la companyia. “Les persones britàniques no són ni seran tractades com a persones no-UE”, diu el comunicat emès per la multinacional, per la qual cosa “no estan ni estaran subjectes a les restriccions en l’adquisició d’accions” que sí que afecten la resta d’inversors extracomunitaris. A més, IAG va aclarir que “no té plans” de canviar aquest estatus per als ciutadans britànics en un futur.

IAG és el resultat de la fusió, el 2011, entre Iberia i British Airways. L’empresa té la seu social a Madrid i la seu operativa a Londres, i els seus títols cotitzen simultàniament a les borses de les dues capitals. A més, la multinacional forma part dels dos índexs de referència dels parquets madrileny i londinenc, l’Íbex-35 i el FTSE-100.