IBM critica el "poc rigor" del Sabadell per prevenir el caos informàtic de TSB

La firma tecnològica IBM ha sigut crítica amb el Banc Sabadell. L'empresa estatunidenca, contractada aquest abril per TSB (la filial britànica del Sabadell), considera que l'entitat bancària no va dur a terme suficients proves per evitar el caos informàtic que va impedir que un nombre molt elevat de clients poguessin treure diners dels seus comptes. Així ho reflecteix un informe de la multinacional publicat pel Comitè del Tresor del Parlament del Regne Unit.

El document fa referència a l'incident que es va produir aquest mes d'abril quan TSB va traslladar la informació d'arxiu d'1,3 milions de clients de l'antic sistema del banc (propietat de Lloyd's) al nou sistema, integrat al Sabadell. Segons les dades que va exposar Paul Pester, conseller delegat de TSB, l'entitat va rebre fins a 40.000 queixes arran de la problemàtica.

L'informe d'IBM assenyala que "no s'han apreciat evidències de l'aplicació d'un conjunt rigorós de criteris de posada en marxa" del sistema. La firma també explica que, en anteriors ocasions, el banc va realitzar "múltiples assajos" abans de traslladar un conjunt de dades a un altre sistema.

El Banc Sabadell ha xifrat en 80 milions d'euros el cost de les incidències que es desprenen de la migració d'informació. El cas va arribar fins i tot al Parlament britànic, on Paul Pester va haver de comparèixer. L'impacte del cas va ser tal que Pester va admetre davant els diputats que "si tingués una màquina del temps tornaria un minut enrere [abans que comencés la migració de dades] i canviaria la decisió". "Clarament va ser una decisió terrible per al nostre banc", va reconèixer.