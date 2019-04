L'ICF i el Fons Europeu d'Inversions invertiran 15 M€ en capital risc

L'Institut Català de Finances (ICF) i el Fons Europeu d'Inversions (FEI) han signat un acord per invertir 15 milions d’euros en empreses ubicades a Catalunya per impulsar el creixement de les pimes i fomentar i millorar l'accés al finançament, segons ha informat aquest dimarts l'organisme públic de crèdit català.

L'acord s’ha formalitzat en el marc del programa de subscripció de fons EIF-NPI per a entitats públiques de promoció, adreçat a ajudar les pimes i les empreses de capitalització mitjana.

Aquest acord s’adreça a fons de capital risc amb un enfocament europeu de fora de Catalunya i suposa el compromís de l'ICF d’assignar un màxim de 15 milions d'euros per fomentar la inversió en empreses catalanes. Com a part del programa, el FEI transferirà a l'ICF part de les seves inversions en fons de capital risc quan aquests comencin a invertir en empreses de Catalunya que compleixin l’estratègia d’inversió de l’ICF per impulsar el finançament de capital a empreses de la regió.

L’ICF és la primera entitat espanyola, i la segona d’Europa, que ha signat l’acord del nou programa de subscripció de fons EIF-NPI per a entitats públiques de promoció, que ajuda a atraure inversions addicionals a través de fons internacionals de capital risc. El FEI té un gran nombre d'acords de cooperació amb entitats públiques de promoció a tota la UE i gestiona programes finançats conjuntament a la majoria dels estats membres de la UE.