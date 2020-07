L’INE assegura que el comerç va caure només un 3% al juny

El comerç minorista es va quedar al juny només un 3,3% per sota de la facturació d’ara fa un any, segons l’INE, en una dada que ha aixecat recels al sector. Segons l’estadística, les vendes del comerç minorista van pujar un 17% respecte al maig impulsades per la desescalada, i només van ser un 3,3% inferiors en termes interanuals.

El tresorer de la Confederació Espanyola de Comerç, Carlos Moreno-Figueroa, ha qualificat la dada d’“irreal”. “Només cal sortir al carrer per veure que molts comerços continuen tancats”. Segons aquesta patronal, les previsions són que una de cada cinc botigues no pugui tornar a obrir. I també van recordar que la caiguda al març va ser del 15% interanual, que es va agreujar fins al 20% a l’abril.

Aquesta diferència de percepció entre el que exposa l’INE i els comerciants pot respondre en part al fet que la major part de la millora de vendes del juny es va concentrar a les grans superfícies. Segons l’organisme estadístic, aquests centres comercials són els que van tenir un juny més bo, amb una millora del 45% de vendes respecte al maig i de l’1,9% respecte al juny de l’any passat.

Foment demana un rescat

Ahir mateix, Foment del Treball reclamava un pla de rescat amb ajudes directes per evitar una situació “catastròfica” davant la crisi actual. En un comunicat, la patronal catalana demanava un pla amb ajudes directes que tinguin una dimensió en recursos “molt superior” a les que s’han vist fins ara, i que inclogui també tant els professionals autònoms com les microempreses.

Foment va fer aquesta crida després d’haver escoltat els sectors més afectats, com el turisme, l’hostaleria, la restauració, les agències de viatge, el comerç, el transport o l’automoció.