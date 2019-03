L'IPC augmenta una dècima, fins a l'1,1% al febrer, tant a Catalunya com a Espanya

L'índex de preus al consum (IPC) va augmentar un 1,1% al mes de febrer, en comparació amb el mateix mes del 2018, una dècima més que al gener, tant a Catalunya com al conjunt d'Espanya, segons dades publicades aquest dimecres per l'Institut Nacional d'Estadística (INE). A més, els preus es van incrementar un 0,3% a Catalunya i un 0,2% a Espanya respecte al mes anterior.

La pujada va estar motivada per l'encariment dels carburants, que va fer pujar el cost del transport un 1,8% a tot l'Estat. També va contribuir-hi un increment de l'1,4% dels preus dels aliments. A l'altre extrem, els preus de l'habitatge van caure un 0,9% per la disminució del cost de l'electricitat, malgrat un augment del preu del gasoil per a calefacció. L'oci i la cultura van experimentar una caiguda dels preus de l'1,6%.

A Catalunya destaca la caiguda del 17,5% dels preus del vestit i el calçat en el que portem d'any. No obstant, en comparació amb el febrer del 2018, oci i cultura va ser l'únic apartat de la cistella de consum que va tenir reduccions de preus, d'un 1,7%. A la resta d'apartats, l'IPC va créixer, amb el sector de la restauració i l'hoteleria liderant l'encariment amb un 1,9%.

La taxa d'inflació subjacent, que és la que no té en compte la volatilitat causada pels preus de l'energia, també va ser de l'1,1% en el global de l'Estat.