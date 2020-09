L'IPC encadena sis mesos en negatiu per la caiguda del consum

La caiguda del consum per la pandèmia del covid-19, un dels factors que més contribueixen al descens del producte interior brut (PIB), manté l'evolució dels preus en negatiu. L'índex de preus de consum (IPC) del mes de setembre s'ha situat en el -0,4% i ja encadena sis mesos seguits en negatiu, segons la dada avançada publicada aquest dimarts per l'Institut Nacional d'Estadística (INE).

Malgrat mantenir-se en negatiu, l'IPC del mes de setembre se situa en taxa interanual una dècima per sobre del mes d'agost, quan va ser del -0,5%, bàsicament per l'augment del preu de l'electricitat respecte al setembre de l'any passat i també pel fet que els preus dels paquets turístics van baixar menys que un any enrere.

Tot i que durant els últims sis mesos l'IPC ha registrat taxes interanuals negatives, tant a l'agost com al setembre s'han produït ascensos d'aquest indicador. Així, al juliol l'IPC va ser del -0,6%, a l'agost del -0,5% i al setembre del -0,4%.

L'INE ha destacat, com l'element que més contribueix a la taxa negativa de l'IPC, l'abaratiment dels carburants en relació a la pujada que van experimentar el setembre de l'any passat.

En taxa mensual, els preus van registrar al setembre un augment del 0,2% respecte al mes d'agost, segons ha informat l'INE, que publicarà la dada definitiva de l'evolució dels preus el 14 d'octubre.

Pel que fa als anomenats béns covid-19, aquells considerats essencials que l'INE va començar a registrar especialment durant el confinament (alimentació, begudes, tabac, productes de neteja i farmacèutics o menjar per als animals), mostren una evolució interanual de preus de l'1,8% i es mantenen estables respecte al mes anterior, mentre que els denominats serveis covid-19 (lloguer d'habitatge, distribució d'aigua, gas, electricitat i serveis de telecomunicacions) han baixat un 1% en taxa interanual, però han pujat un 0,7% respecte al mes anterior.