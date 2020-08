Els preus moderen la seva caiguda a l'agost: estan igual que al juliol i un 0,5% per sota d'un any enrere

El consum no revifa, però almenys sembla que no retrocedeix. Això es dedueix de l'índex de preus de consum (IPC) de l'agost, que indica que els preus no han variat en comparació amb el juliol i que estan un 0,5% per sota d'on ho estaven un any enrere. Aquesta mateixa diferència, el mes passat era d'un 0,6%. Tot i que discret, suposa un petit repunt després que el mes passat aquesta dada caigués tres dècimes. Sobretot, també, perquè al juliol els preus estaven gairebé un punt per sota que al juny.

L'indicador publicat aquest dilluns per l'Institut Nacional d'Estadística (INE) és avançat i, per tant, caldrà esperar fins a mitjans de mes per confirmar les xifres. De moment, el conjunt de dades apunten cap a una pujada del preu de l'electricitat (que en el mateix mes del 2019 baixava) i un encariment menor dels paquets turístics també en comparació amb l'any passat.

Pel que fa al que l'organisme estadístic entén com béns covid-19 (alimentació, begudes, tabac, productes de neteja i farmacèutics o menjar per als animals), els preus pugen un 1,7% en comparació amb l'agost del 2019, però això suposa una dècima menys del que es registrava al juliol. En aquest cas destaquen, d'una banda, els aliments envasats, que redueixen l'increment anual del juliol en quatre dècimes i se situen a l'agost en l'1,3%, i, de l'altra, els frescos, que són un 3,5% més cars que un any enrere i se situen quatre dècimes per sobre d'aquesta mateixa comparació feta al juliol.

En el conjunt dels serveis covid-19, la dinàmica és la contrària. El lloguer d'habitatge, la distribució d'aigua, el gas o els serveis de telefonia mòbil són un 2% més barats que a l'agost del 2019. L'increment del preu de l'electricitat, però, ha fet que aquesta variació sigui gairebé un punt superior a la del juliol.

En tots dos casos, la radiografia del que ha passat a l'agost en comparació amb el juliol és gairebé idèntica al dibuix que deixava la comparació entre el juliol i el juny. És a dir, en conjunt, la inflació mensual és del 0%, els béns covid-19 s'encareixen un 0,1% (els frescos un 0%, i els envasats un 0,1%) i els preus dels serveis covid-19 creixen, en la mateixa línia, un 0,2%.