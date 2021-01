ISDI compra l’escola de programació catalana Skylab

L’escola de negocis de Madrid ISDI ha comprat l’escola de programació catalana Skylab. El grup madrileny ha adquirit l’empresa que va muntar David Monreal el 2016 per una quantitat que totes dues parts han preferit no desvelar. La principal conseqüència és que aquesta escola de programació, que fins ara només tenia presència a Barcelona, estarà també a Madrid i a París. Segons ha pogut saber l’ARA, l’obertura a la capital espanyola està prevista per a l’abril i, si el covid-19 ho permet, a la capital francesa al juliol.

ISDI és una de les principals escoles de negoci i transformació digital a Madrid. De fet, la firma Magnum Capital en va adquirir el 70% l’agost passat per 35 milions d’euros. “La mateixa setmana que se’ns van acostar ISDI, va venir també una altra empresa de Madrid”, explica Monreal. “Però en el cas d’ISDI feia tres anys que els coneixia, sabia qui eren els fundadors, com han fet les coses i els tenia respecte. El que va fer que volgués parlar amb ells va ser que en lloc de parlar de com escalar el negoci, ells parlaven d’empleabilitat”, afirma l’empresari.

De fet, la forma de resumir Skylab del seu fundador és que són tres mesos en què un estudiant ho aposta tot a canviar la seva vida i sortir tan preparat com sigui possible per trobar una feina del que estudia. Part de la clau per aconseguir-ho, però, era ser una empresa prou petita per assegurar que se seguís el mètode establert.

Nova estructura directiva

“ISDI té sensibilitat per aquestes coses i volen seguir en aquesta línia”, argumenta el fundador d’Skylab. “La meva feina ara, de fet, és ser un preservador de la qualitat”, explica. Ara el cap d’Skylab passa a ser Nacho de Pinedo, conseller delegat d’ISDI. Al seu costat, com a president del grup, hi ha Javier Rodríguez Zapatero, antic director general de Google a Espanya. “Ara els estudiants tenen a dues passes de distància un antic director de Google que coneix a tothom”, afegeix Monreal.

De moment, sembla que ho tindran fàcil per replicar l’èxit que té l’escola a Barcelona (és el millor bootcamp del món segons el rànquing nord-americà Switch UP): la campanya oficial per atraure alumnes a Madrid va començar ahir i ja s’hi han interessat unes 30 persones.