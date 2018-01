Iberdrola compra la seu històrica de Laboratoris Esteve

Iberdrola Inmobiliaria, filial immobiliària de la primera elèctrica espanyola, ha comprat l’actual seu de Laboratoris Esteve, a l’avinguda Mare de Déu de Montserrat de Barcelona, segons han confirmat a l’ARA fonts del sector immobiliari i de la companyia farmacèutica. L’operació completa la que ja van anunciar les dues companyies a l’estiu, quan van explicar que Esteve tindrà una nova seu central a la Zona Franca.

Fonts d’Iberdola Inmobiliaria van reconèixer ahir l’operació, malgrat que van matisar que no està tancada del tot perquè s’estan “negociant alguns detalls”. Esteve ocupa la seu de Mare de Déu de Montserrat des de l’any 1942, però té previst traslladar-se a la nova seu corporativa al carrer del Foc, a la Zona Franca, abans de l’estiu. Les fonts consultades no van aclarir quin serà el futur de l’actual seu d’Esteve al Guinardó. Actualment Iberdrola Inmobiliaria es dedica tant a la promoció d’edificis d’oficines com d’immobles residencials.

Es dona el cas que la nova seu de Laboratoris Esteve és un edifici d’Iberdrola Inmobiliaria. La companyia farmacèutica va decidir deixar la seva seu central i llogar 12.000 metres quadrats al complex BCN Fira District, una promoció d’oficines d’Iberdrola que ha de constar de quatre torres -dues de les quals ja estan fetes- al costat de la Fira de Barcelona.

Nova seu

Esteve ocuparà la pràctica totalitat de la segona torre, gairebé acabada, i que té per nom Torre Marina, malgrat que amb l’acord de lloguer canviarà de nom i passarà a dir-se Torre Esteve. Els 12.000 metres quadrats llogats per Esteve converteixen aquesta operació en la més important de lloguer d’oficines a Barcelona de l’última dècada, al marge del projecte de 46.000 metres quadrats que AXA i Hines estan fent per a la Generalitat al barri de la Marina per concentrar conselleries, i que és a tocar d’on Esteve tindrà les seves oficines.

A la nova torre d’oficines de la Zona Franca, Esteve ocuparà 10 de les 13 plantes que té l’edifici. Es tracta de plantes diàfanes i modernes que permetran concentrar 400 empleats que la companyia té dispersos per diferents espais de Barcelona. La concentració dels equips de treball en un edifici modern amb tot tipus d’equipaments i qualificació energètica A, que té sostres falsos i sòl tècnic, permetrà accelerar la digitalització de la companyia, alhora que impulsarà una manera de treballar més col·laborativa i centrada en la innovació, cosa que amb la dispersió en diverses seus és més difícil. A més, la companyia farmacèutica obtindrà altres avantatges, com la millora de les comunicacions -hi ha d’arribar la línia 10 del metro- i la proximitat a l’aeroport, a més d’un impuls de la imatge corporativa de la companyia. L’edifici compta també amb un sòcol comercial i de serveis, i té aparcament subterrani.