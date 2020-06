Iberia vol un pla Renove per a les aerolínies

Fins ara no havia fet cap moviment per rebre diners públics, però aquest dimarts Iberia ha mogut fitxa. El seu president, Luis Gallego, ha sigut clar: cal un pla d'ajudes per fer sortir les aerolínies "de la crisi més profunda en la història de l'aviació". La demanda anava dirigida a tot Europa, però l'empresari ha matisat que cal que el projecte compti amb l'impuls del govern espanyol. El seu objectiu és "fer un salt de gegant cap a la sostenibilitat mediambiental, social i financera". Així ho ha explicat qui aviat passarà a ser el conseller delegat d'IAG (companyia britànica propietària d'Iberia). Gallego ha parlat en una cimera organitzada per la CEOE i ha demanat als principals empresaris del país que reflexionin sobre com fer que Espanya surti d'aquesta crisi.

La intenció de l'aerolínia és que aquests ajuts s'articulin tal com altres vegades s'ha fet amb el sector de l'automòbil. "Si la Unió Europea desenvolupa un pla Renove que permeti bonificar la substitució d'avions vells o de tecnologia bruta amb els de nova generació, aquesta ajuda podria tenir un efecte multiplicador", ha argumentat Gallego. "Això reduiria les emissions de CO2 aproximadament un 30% en les flotes de llarg radi i un 15% en les flotes de curt i mitjà radi". Aquesta reducció, ha afegit, tindria "un valor molt superior al de l'import que es podria rebre" com a concepte d'ajuda al sector.

A més de tot això –ha seguit defensant Gallego–, en el moment que les companyies aèries puguin fer front a la compra d'un avió, els diners començarien a fluir per tot el sistema aeronàutic, cosa que generaria beneficis que al final suposarien més ingressos per als governs en qualitat d'impostos. I aquest circuit reforçaria la recerca i el desenvolupament i es traduiria en "desenes de milers" de llocs de treball.

De fet, Gallego ha confessat que Iberia està treballant precisament per reduir la flota durant els pròxims cinc anys, amb l'objectiu d'adaptar-la a les capacitats i necessitats actuals, a més d'altres mesures, com renegociar les dates d'entrega i no obrir nous contractes de lloguer. "No serà una qüestió temporal, serà un tema estructural", ha afirmat.

Crèdits amb més garanties

En paral·lel a les propostes, el president d'Iberia ha assenyalat també el seguit de coses que, al seu parer, ha fet malament el govern espanyol. Per exemple, una obertura de fronteres "desordenada i poc homogènia" que no ha ajudat a una recuperació que es pot traduir en "milions" de llocs de treball relacionats amb el sector turístic. Però també que els crèdits ICO es queden curts en comparació amb les ajudes que han rebut les aerolínies d'altres països: "Els vals de l'ICO han ajudat, però ens resulta difícil competir amb altres països on la quantitat d'ajudes disponible ha estat superior i amb més garanties per part de l'estat".

Espanya és, en aquest sentit, l'única de les grans economies de la Unió Europea que no ha fet cap injecció de diners públics a la seva aerolínia de referència. La majoria de fonts consultades ho han atribuït al fet que l'aerolínia forma part d'un grup britànic que ha deixat molt clar en diverses ocasions que no vol aquesta mena d'ajudes. A més, tot i els rumors que han corregut que British Airways (també propietat d'IAG) seria rescatada, el govern del Regne Unit ha deixat clar que una ajuda d'aquest estil havia de ser l'última opció. El discurs d'aquest dimarts a la cimera de la CEOE, però, posa de manifest que potser aquesta política podria canviar quan Luis Gallego passi a ser al setembre el màxim responsable d'IAG.