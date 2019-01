Iberpotash ha de deixar el runam del Cogulló com estava el 2008

La companyia minera Iberpotash (filial del grup israelià ICL) ha de deixar el runam salí del Cogulló tal com estava l'any 2008, fa quasi 11 anys, segons una interlocutòria del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC).

La interlocutòria accepta parcialment una demanda d'execució de sentència de l'Associació de Veïns de la Rampinya, de Sallent. Així, l'alt tribunal català estableix que s'ha de complir la sentència que el mateix tribunal va dictar el 2013, en què anul·lava l'autorització ambiental que la Generalitat va donar el 2008 i que permetia seguir amb els abocaments.

El tribunal entén que com que aquesta autorització ambiental va ser anul·lada, els abocaments des d'aquella data, abril del 2008, no s'hi podien fer. Del total de runam que hi ha al Cogulló, uns 44 milions de tones, l'Associació de Veïns de la Rampinya –que és la part demandant– calcula que se n'hi haurien abocat entre 12 i 13 milions que des que es va concedir l'autorització anul·lada.

D'altra banda, la interlocutòria del TSJC, que ha avançat el 'Regió 7' i a la qual ha tingut accés l'ARA, ratifica el 30 de juny d'aquest 2019 com a data límit per continuar abocant runam al Cogulló de Sallent, d'acord amb la última pròrroga que es va donar a l'empresa.