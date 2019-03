Les dones amb fills tenen la meitat de possibilitats d'aconseguir una entrevista de feina que un home

Si ets dona –i només si ets dona– tenir fills penalitza a l'hora de buscar feina. Les mares tenen fins a un 46% menys de possibilitats d'aconseguir una entrevista de feina en comparació amb els homes que tenen fills, segons un experiment que han fet investigadors de l'Observatori Social de La Caixa. L'estudi ha consistit en enviar 5.600 currículums ficticis d'homes i dones d'entre 37 i 39 anys en resposta a més de 1.300 ofertes de feina reals de diferents sectors i categories professionals a Barcelona i a Madrid.

Els resultats demostren que les dones no només estan discriminades quan tenen fills, sinó també pel fet de ser dones quan estan en edat de ser mares. Segons revela l'estudi, la possibilitat d'accedir a una entrevista de feina en igualtat de condicions (mateix nivell d'estudis i experiència) és de mitjana un 30% inferior en el cas d'elles. Les diferències de gènere en els processos de selecció són més elevades quan els candidats tenen fills i es redueixen, sense arribar a desaparèixer, quan la feina és d'alta qualificació.

"A les dones els costa accedir a llocs de treball. Existeix un biaix en el procés de selecció: s'acostuma a donar preferència als homes", ha explicat una de les autores de l'estudi i professora de ciències socials de la Universitat Pompeu Fabra, María José González. "En el cas de les dones amb fills, es produeix una doble discriminació: pel fet de ser dones i de ser mares", ha subratllat González durant la presentació de l'experiment.

Perviuen els estereotips

La discriminació és encara més evident si es té en compte que els homes amb fills tenen més possibilitats de ser citats per a una entrevista que els homes sense fills. L'autora de l'estudi ho atribueix a la pervivència d'estereotips dels rols tradicionals d'homes i dones. "Hi ha una clara penalització a les mares mentre que els pares tenen un premi a la paternitat. S'atribueix a la maternitat un menor compromís o productivitat perquè a la dona se la percep com la principal responsable de la cura de la família. A l'home, en canvi, si té fills se'l veu com una persona més responsable a la feina", ha destacat la investigadora.