Ikea vol llançar una plataforma digital de venda de mobles

El conseller delegat d'Ikea, Torbjorn Loof, afirma que està concloent els detalls per fer les primeres proves de comercialització dels seus productes a través de pàgines web de tercers, tot i que descarta la plataforma Amazon, segons informa el 'Financial Times'.

Dos dies després que la multinacional de comerç online Amazon llancés al mercat dues noves línies de marques de mobles per a la llar, Loof ha assegurat que estan estudiant la possibilitat de crear una plataforma digital per vendre els seus mobles i els fabricats per empreses competidores. L'executiu també ha expressat el seu interès en explorar l'espai que existeix entre la web corporativa i les plataformes generalistes com Amazon.

Ikea no està passant pel seu millor moment pel que fa a les vendes: fa uns mesos, Ikea Group, propietari de la majoria de botigues Ikea, planejava acomiadar 7.500 empleats en els pròxims dos anys, principalment administratius. A part, l'empresa viu una transformació que aposta pels serveis digitals i els nous formats de botiga. Tal com ha afirmat Loof al 'Financial Times', l'empresa adaptarà una de les seves botigues a Suïssa per reconvertir-la en una botiga de lloguer de mobles de la pròpia empresa. Aquestes botigues llogaran els mobles, principalment els d'oficina, per un període determinat i després es retornaran per reciclar-los o revendre'ls.

No obstant, el conseller delegat de la multinacional ha subratllat que Ikea encara no ha mantingut cap tipus de conversa amb els seus competidors, tot i que no descarta participar en la creació d'una plataforma de vendes per al seu sector.