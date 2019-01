Ikea reparteix 8,4 M€ als seus empleats espanyols pel seu compromís i assoliment dels objectius

La multinacional sueca del moble Ikea repartirà 8,4 milions d'euros entre la seva plantilla a Espanya com a agraïment pel seu compromís amb el negoci i per la contribució als resultats obtinguts en l'exercici passat, que va tancar amb un increment de la facturació del 2,15%, fins a arribar als 1.497 milions d'euros, segons ha informat la multinacional en un comunicat.

L'empresa ha subratllat la tendència alcista que ha viscut la companyia també en la seva plantilla després d'arribar als 9.272 empleats a Espanya, fet que suposa la creació de 596 llocs de treball i encadenar el cinquè any consecutiu d'increment.

La firma sueca ha explicat que la compensació es reparteix dins dels programes One Ikea Bonus i Tack! –que significa 'gràcies' en suec–, dels quals es beneficien els empleats de la companyia independentment del càrrec o rang que hi ocupin. Des que els dos programes es van posar en marxa fa cinc anys, Ikea ha repartit un total de 50 milions d'euros extra entre els seus empleats a Espanya.

Els dos programes van ser creats d'acord amb el compliment dels objectius financers aplicats en cada un dels països en els quals opera la multinacional sueca. Així, One Ikea Bonus és un programa de bonus amb l'únic requisit de portar treballant en la companyia almenys sis mesos i estar actiu al tancament de l'exercici fiscal. Ikea Espanya reparteix en aquest cas 4,8 milions d'euros, dels quals 1,1 milions es destinen a la Seguretat Social, entre 4.120 empleats.

Per la seva banda, Tack! consisteix en aportacions anuals als plans de pensions individuals de la plantilla, un cop completat un període inicial de cinc anys consecutius treballant en el grup. El repartiment, en aquest cas, ha sigut de 3,6 milions d'euros entre 6.190 empleats, amb un total de 103 milions d'euros a nivell internacional en els 30 mercats en què Ingka Group (anteriorment Grup Ikea) té presència.

El director de recursos d'Ikea Espanya, Enrique Puig, ha subratllat que aquests programes són la manera de "dir gràcies" als empleats per "l'esforç, compromís, entusiasme i lleialtat amb el negoci". "Només gràcies a tots ells podem seguir creixent i fent d'Ikea un negoci exitós amb grans expectatives de futur. Cada un d'ells és important i una peça clau per a la companyia, i creiem que és rellevant i just compensar-ho", ha indicat.