Ilerda creix un 20% i recupera el contracte de la neteja de l’AVE

Perdre i recuperar un dels seus principals clients en una diferència de menys de dos anys. Això és el que ha viscut l’empresa lleidatana de distribució de productes de neteja Ilerda durant el 2018. La companyia ha aconseguit que Interserve -l’empresa multiserveis que gestiona la neteja de la ruta de l’AVE Barcelona-Madrid i d’alguns aeroports catalans, com el del Prat i el de Reus- torni a comptar amb els seus serveis. D’aquesta manera, Ilerda tancarà el 2018 amb una facturació de 4,2 milions d’euros, un 22% més respecte a l’any anterior (el 2017 ja va augmentar en un 12% els ingressos). “El client va decidir fer una aposta per altres motivacions, però al final ha tornat als nostres serveis”, explica a l’ARA Marc Cerón, el conseller delegat d’Ilerda i segona generació del negoci familiar amb seu a Lleida.

La companyia va néixer el 1988 de la mà del seu pare, Fulgenci Cerón, després de dues dècades com a delegat comercial a Lleida dels emblemàtics sabons Camp. A principis de la primera dècada dels anys 2000, Ilerda va invertir en una nau industrial de més de 1.000 metres quadrats que ha anat finançant des d’aleshores. “El 2020 se’ns acaba la hipoteca i ja no haurem de satisfer aquesta càrrega”, apunta Cerón. De fet, el pla de negoci de l’empresa preveu que la facturació arribi als 5 milions d’euros el 2020, però el conseller delegat calcula que ja assoliran aquesta fita l’any vinent. Cerón no considera que el projecte necessiti un inversor extern per accelerar el seu benefici. “Tot el que guanyem ho reinvertim en l’empresa”, apunta. No obstant això, no descarta créixer a través d’adquisicions d’altres empreses del sector.

Impuls al sector hoteler

Actualment Ilerda té una plantilla de 25 persones. En els últims anys, la companyia catalana també ha intentat diversificar el seu creixement a través del sector hoteler. Ilerda ha captat una cinquantena d’hotels a Barcelona, als quals subministra els productes de neteja professional. Entre els seus clients hi ha cadenes com H10, Expo Hoteles i Accor.

Amb la crisi econòmica, l’empresa va expandir el negoci a Tarragona amb alguns hotels de la Costa Daurada i ara vol consolidar aquesta pota de negoci a la capital catalana. De la mateixa manera, també vol impulsar la seva presència a la indústria agroalimentària.