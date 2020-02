Impostos extra als vols i als plàstics d’un sol ús

El president d’Aena, Maurici Lucena, defensava amb orgull fa dos dies que els aeroports espanyols tenen les taxes més baixes de tot Europa, un punt clau per atreure aerolínies, visitants i diners. Això, però, podria estar a punt de canviar: el ministeri d’Hisenda va anunciar ahir que es planteja establir un impost especial sobre el transport aeri dins d’una estratègia de fiscalitat verda que també inclou taxes sobre els envasos de plàstic d’un sol ús. El departament va fer públics ahir els textos amb totes dues propostes perquè les “organitzacions i associacions més representatives potencialment afectades per la futura norma” i “qualsevol ciutadà” que ho vulgui puguin fer arribar al govern els seus comentaris al respecte.

Les mesures, diu el ministeri, responen a les recomanacions emeses per la Comissió Europea, que ha assenyalat que Espanya té marge en matèria de fiscalitat verda. De fet, recorden que Espanya figura en les últimes posicions de la UE en ingressos mediambientals. Amb dades del 2017, és el cinquè percentatge més baix d’ingressos d’aquest tipus: l’1,8% del PIB davant una mitjana de la Unió Europea del 2,4%.

Fomentar alternatives a l’avió

L’impost al transport aeri es planteja des de l’òptica -diuen els responsables de la proposta- que els avions són una important font d’emissions de gasos d’efecte hivernacle. “L’objectiu d’aquest gravamen, que hauria de tenir en compte el factor insular, seria fomentar l’ús de mitjans de transport més sostenibles i respectuosos amb el medi ambient i que serveixi com a incentiu per explorar noves tecnologies i carburants menys contaminants”, expliquen des del ministeri. A més, defensen, l’aplicació de la taxa permetria al país incrementar la contribució dels tributs mediambientals en els ingressos públics i afavoriria el compliment dels compromisos adquirits per reduir les emissions d’efecte hivernacle. Per arrodonir l’argumentari, tiren dels exemples més propers: Alemanya, el Regne Unit, els Països Baixos o Àustria apliquen taxes al transport aeri.

A Catalunya es va crear el 2014 un impost sobre l’emissió d’òxids de nitrogen a l’atmosfera produïda per l’aviació, un tribut que el 2018 va recaptar 4,5 milions d’euros.

La indústria que de les aerolínies fa temps que defensa que incrementar el preu del bitllet no és la solució contra les emissions contaminants.

Pel que fa als envasos de plàstic, la idea és reduir el consum d’aquests productes per limitar “l’impacte que tenen sobre el medi ambient i la salut humana”, justifica el document. Segons dades del 2017, hi ha 1,6 milions de tones de residus procedents d’envasos plàstics, cosa que situa el país en els nivells de precrisi. Així, l’objectiu és moderar el nombre d’unitats al mercat i fer-ne baixar el consum. “Aquesta mesura ha de servir també per propiciar nous models de negoci i incentivar una producció i un consum més sostenibles”, afegeix Hisenda.