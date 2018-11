Les administracions impulsen un pla de xoc per acabar amb els "retards cronificats" del Prat

El ministeri de Foment ha impulsat un pla de xoc per acabar amb els "retards cronificats" a l'aeroport de Barcelona-El Prat, on l'estiu passat es van duplicar les cancel·lacions i gairebé la meitat dels vols van registrar demores mitjanes de vora 30 minuts. Així ho han anunciat aquest dijous el secretari d'estat d'Infraestructures, Transport i Habitatge, Pedro Saura; el conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, i el primer tinent d'alcalde de la capital catalana, Gerardo Pisarello, després de reunir-se avui en l'aeroport en el marc del Comitè de Coordinació Aeroportuària de Catalunya, que no es reunia des de 2016.

La primera fase del Pla BCN a Punt va començar fa unes quantes setmanes i serà de diagnòstic, amb l'objectiu de determinar de manera "clara i rigorosa" quines són les causes dels retards al Prat. L'anàlisi anirà a càrrec de l'organització comunitària per a la seguretat aèria Eurocontrol, que abans del febrer presentarà un informe que inclourà una radiografia de la situació de l'aeroport i una llista de propostes per millorar.

Paral·lelament a l'elaboració de l'estudi, des de Foment mantindran reunions amb tots els actors implicats en el funcionament del Prat. Una d'aquestes primeres reunions tindrà lloc el 10 de desembre, quan els responsables del ministeri s'han citat amb el conjunt d'aerolínies que operen a Barcelona.

Acabades les trobades, el comitè es reunirà de nou al febrer i es començaran a concretar les mesures que s'aplicaran a curt termini perquè en la temporada estival del 2019 no es repeteixin els nombrosos retards de l'any passat. "Al ministeri de Foment hem volgut agafar el toro per les banyes", ha subratllat Saura, que ha assegurat que per al govern espanyol el Prat representa una infraestructura estratègica, tant en un sentit econòmic com social.

Per la seva banda, Calvet ha confiat que les mesures que s'aplicaran evitaran les escenes de retards que s'han repetit els últims estius a l'aeroport del Prat, que "preocupen la ciutadania" i perjudiquen la imatge de Catalunya. "El nostre deure és l'anticipació. No ens podem permetre repetir les coses que no han funcionat, hem de millorar", ha conclòs Pisarello.