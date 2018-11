Inaugurada la fira de les ciutats intel·ligents

El president de la Generalitat, Quim Torra; el del Parlament, Roger Torrent; l’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, i la de l’Hospitalet de Llobrega, Núria Marín, van inaugurar ahir la vuitena edició de l’Smart City Expo World, un saló internacional sobre les ciutats intel·ligents que se celebra fins al dijous al recinte Gran Via de Fira de Barcelona. Els patinets elèctrics i les solucions de mobilitat van ser els grans protagonistes de la primera jornada.

Les autoritats van visitar diferents expositors del saló. L’edició d’aquest any de l’Smart City Expo preveu reunir unes 840 empreses expositores, 700 ciutats i aproximadament 100 alcaldes, a més d’augmentar en un 31% l’espai d’exposició, la qual cosa ha suposat ocupar, per primera vegada, dos pavellons del recinte de Gran Via de la Fira de Barcelona.

Sota el títol Cities to live in [Ciutats on viure-hi], el congrés s’ha reestructurat en cinc eixos: transformació digital, entorn urbà, mobilitat, governança i finances, i ciutats inclusives i compartides, a més d’abordar qüestions com l’impacte de les dades en les urbs, la tecnologia 5G i el futur de la connectivitat, les ciutats resilients, la gentrificació i l’economia circular i col·laborativa, entre d’altres. L’esdeveniment compta amb 400 ponents de camps que van des de la tecnologia i la gobernança intel·ligent fins a l’economia compartida i la mobilitat.