Incidències en el 22% dels vols de Ryanair al Prat durant la vaga de pilots europea

Calma relativa en les primeres hores de la jornada de vaga de pilots de Ryanair a nivell europeu. Els comandants de l'aerolínia a Alemanya, Bèlgica, Irlanda, Holanda i Suècia han començat aquest divendres una aturada de 24 hores per reclamar millors condicions laborals. Cap a les dotze del migdia, la 'low cost' irlandesa acumula un 22% d'incidències en els seus vols a l'aeroport del Prat, comptant els retards i les cancel·lacions que ja havia notificat, segons ha pogut comprovar l'ARA a través de les dades del portal Flightradar.

Tot i així, cap de les rutes amb origen o destinació als països on hi ha convocada la vaga ha patit encara retards. En canvi, la companyia sí que ha modificat l'hora d'arribada de 17 vols de la seva xarxa, especialment a les Balears i Itàlia. Segons ha informat l'ACN, a l'aeroport de Girona no s'han registrat incidències a part dels quatre vols a Alemanya que l'empresa ja havia cancel·lat, i l'operativa és la mateixa d'un divendres d'agost qualsevol.

Per a l'empresa, la jornada de vaga transcorre amb "normalitat". Ryanair ha assegurat en un comunicat que està operant el 85% dels vols programats malgrat l'aturada dels pilots, que afectarà uns 67.000 passatgers arreu d'Europa i que ha provocat gairebé 400 cancel·lacions. D'aquestes cancel·lacions, una vuitantena afecten aeroports d'Espanya i una desena tenen origen o destinació a Barcelona.

"Malgrat la lamentable i innecessària vaga que té lloc aquest divendres 10 d'agost en cinc dels nostres 37 mercats, amb més de 2.000 vols, el 85% del nostre programa operarà amb normalitat per transportar gairebé 400.000 passatgers a tot Europa", ha insistit l'aerolínia de baix cost aquest divendres en un comunicat.