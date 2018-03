Inditex (Zara) guanya un 7% més, fins als 3.368 milions d'euros

Inditex, la companyia de moda controlada per Amancio Ortega, va registrar un benefici net de 3.368 milions d'euros en l'exercici fiscal 2017-2018 (de l'1 de febrer del 2017 al 31 de gener del 2018), fet que suposa un increment del 7% respecte a l'exercici passat, segons ha informat aquest dimecres la companyia gallega a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).

Les vendes del grup es van situar en 25.336 milions d'euros, un 9% més, i el resultat brut d'explotació (ebitda) es va situar en 5.277 milions d'euros, enfront dels 5.083 milions d'un any abans.

Les vendes a botigues comparables -mateix nombre de botigues- van créixer un 5%, sobre el creixement del 10% de l'exercici anterior, amb creixements positius en totes les àrees geogràfiques i en totes les cadenes. Inditex és propietària de marques com Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara Home i Uterqüe. Les vendes a tipus de canvi constant van créixer un 10%.

El marge brut es va situar en 14.260 milions d'euros, un 7% superior al de l'exercici 2016 (+10% a tipus de canvi constant) i representa el 56,3% de les vendes. A tipus de canvi constant el marge brut es va situar en 56,8%.

El resultat net d'explotació (ebit) va arribar als 4.314 milions d'euros, fet que suposa un increment del 7% (+12% a tipus de canvi constant).

El consell d'administració del grup proposarà a la junta general d'accionistes incrementar el dividend en un 10,3%, fins a un total de 0,75 euros per acció.

El president d'Inditex, Pablo Isla, ha destacat que aquests resultats reflecteixen de nou el "sòlid" creixement de la companyia i demostren la "fortalesa" estructural del model integrat de les botigues i online, així com el seu "notable" potencial de creixement.

Vendes online

Inditex va elevar les vendes de les seves plataformes online un 41% en l'exercici fiscal 2017-2018, el que suposa el 10% del total de les vendes del grup i el 12% dels mercats en què hi ha botiga en línia, segons ha anunciat la companyia. La facturació per internet va assolir una xifra superior als 2.530 milions d'euros.



Isla ha assenyalat que tant les inversions que anticipa en els últims anys la companyia en tecnologia i en logística com la política d'optimització de l'espai han preparat el grup per continuar generant creixement en els mercats en els quals està present.

Durant l'exercici, el grup va invertir 1.800 milions d'euros, que es tradueixen en un "notable" impuls al seu model integrat i sostenible de botigues físiques i online. En la mateixa línia estratègica d'integració, la companyia ha culminat el procés d'incorporació del negoci en línia de les diferents marques a cada país a les societats filials dels seus respectius mercats en què hi ha presència física.

Durant l'any, s'ha ampliat el nombre de mercats amb presència online amb l'obertura de Zara.com a l'Índia, Malàisia, Singapur, Tailàndia i el Vietnam, al llarg del 2017, i la seva arribada avui a Austràlia i Nova Zelanda. Per la seva banda, Bershka ha obert botigues en línia als Estats Units, el Japó i Corea del Sud, on Oysho ha inaugurat també botiga per internet.

Durant l'any 2017 i l'inici del 2018, la companyia ha consolidat la seva plataforma de comerç electrònic. Les pàgines web del grup van registrar 2.418 milions de visites el 2017, on s'ha arribat a prestar servei de fins a 249.000 comandes en una hora. Els perfils socials de les 8 cadenes del grup acumulen 121 milions de seguidors.

Durant el període s'han obert 524 botigues noves a 58 mercats (183 obertures netes), i s'han absorbit 341 unitats més petites, en línia amb l'estratègia d'optimització de l'espai comercial iniciada fa cinc anys. Així mateix s'han dut a terme importants ampliacions en unes altres 144 botigues i reformes a fons en 122. En els últims sis anys el Grup ha transformat el 80% de la seva superfície comercial amb 2.994 noves obertures, 2.148 reformes i ampliacions i 1.046 absorcions d'unitats més antigues. El grup acaba l'exercici d'aquesta forma amb 7.475 botigues i amb la incorporació d'un nou mercat, Bielorússia.

562 M€ per als empleats

El grup distribueix amb càrrec al 2017 més de 562 milions d'euros entre tots els treballadors que integren la companyia, que se sumaran als seus respectius salaris. En concret, 520 milions es corresponen amb primes i retribució variable, als quals se sumaran a l'abril uns altres 42 milions d'euros del pla extraordinari de participació directa dels empleats al creixement dels beneficis.

Aquest pla reparteix el 10% de l'increment del benefici net, de manera que aquest any la quantitat a distribuir seria de 21 milions d'euros, que el grup va incrementar a més en uns altres 21 milions. Aquesta remuneració es distribuirà entre les aproximadament 88.000 persones que tinguin més de dos anys d'antiguitat en l'empresa el 31 de març del 2018.

La companyia ha destacat, a més, que manté el seu important "efecte tractor econòmic" a Espanya. El 2017, al voltant de 7.500 proveïdors de la companyia van facturar a Inditex 5.177 milions, 550 milions més que en l'exercici anterior. Inditex ha contribuït fiscalment a la tresoreria dels països en què desenvolupa la seva activitat amb 5.959 milions d'euros l'any 2017, un 6% més que l'any anterior. D'aquests, 2.711 milions van ser impostos directes, un 7% més que en l'exercici anterior. La contribució relativa a l'impost sobre el benefici del grup va pujar a 985 milions d'euros, amb una taxa efectiva del 22,5% a tot el món. A Espanya, l'aportació d'Inditex en impostos a l'Estat ha superat els 1.612 milions d'euros en aquest exercici.