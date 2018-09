Inditex (Zara) guanya 1.409 milions en el primer semestre, un 3% més

Inditex va obtenir un benefici net de 1.409 milions d'euros en el primer semestre del seu exercici fiscal 2018-2019 (des de l'1 de febrer fins al 31 de juliol), la qual cosa suposa un augment del 3% respecte al mateix període de l'any anterior, segons ha informat aquest dimecres la companyia a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).

Les vendes van aconseguir per primera vegada els 12.025 milions d'euros, una xifra que suposa un increment del 3%, amb creixements en totes les àrees geogràfiques.

A tipus de canvi constant, la xifra de negoci va créixer un 8%, en un primer semestre caracteritzat per la fortalesa de l'euro. Les vendes comparables van créixer un 4%.

El benefici brut d'explotació (ebitda) va aconseguir els 2.343 milions d'euros, un 2% més, al mateix temps que el benefici net d'explotació (ebit) es va situar en 1.784 milions, un 2% superior.

El president d'Inditex, Pablo Isla, ha destacat "la solidesa de totes les línies del compte de resultats", que creixen de "manera consistent com a conseqüència de la singularitat i fortalesa del model de negoci integrat i sostenible del grup".

Així mateix, la companyia ha ressaltat que les col·leccions de tardor-hivern han sigut ben rebudes pels seus clients i ha estimat que les vendes comparables creixeran entre un 4% i un 6% en el segon semestre del 2018.

Inversions i venda online

La xifra d'inversions ordinària prevista per al 2018 estarà al voltant de 1.500 milions d'euros, en funció del programa d'obertura de nova superfície comercial a ubicacions principals. La companyia espera un creixement de la inversió ordinària per sota del creixement de l'espai en els pròxims anys.

El marge brut, per la seva banda, s'ha situat en 6.817 milions d'euros, un 4% superior al d'un any abans (+10% a tipus de canvi constant) i representa el 56,7% de les vendes. Al tancament del període, el grup disposava de 7.422 botigues en 96 mercats, 49 dels quals tenen ja integrada la venda en línia. Espanya representa el 16% del negoci del grup, mentre que Europa (sense Espanya) aglutina el 44%; l'Àsia i la resta del món, el 25%, i Amèrica, el 15%.

El pla d'optimització i innovació ha seguit en totes les cadenes i de manera molt especial a Zara, que ja compta amb el sistema integrat de gestió de l'estoc en 25 mercats i preveu arribar als 48 en els quals la marca té presència en línia a final d'exercici.

Així, la implantació del sistema d'identificació de peces per radiofreqüència (RFID) segueix el pla previst d'incorporació a totes les cadenes i estarà completament implantat el 2020, data en la qual, a més, totes les marques del grup Inditex tindran també els estocs de botiga integrats amb els online.

Aquest fet se suma a la culminació definitiva del pla d'ecoeficiència l'any 2020, any en què, a més, totes les marques del grup estaran disponibles online per a qualsevol client des de qualsevol part del món.

La posició financera neta del grup al tancament del primer semestre es va situar en 5.944 milions d'euros, enfront dels 5.465 milions d'euros d'un any abans. Inditex comptava amb una caixa i equivalents de 4.091 milions d'euros en el seu primer semestre fiscal del 2018 i altres 1.899 milions d'euros en inversions financeres temporals.

Per la seva banda, les despeses operatives s'han mantingut sota "estricte control" durant l'exercici i han augmentat un 4%, principalment com a resultat del creixement de les vendes i la nova superfície comercial oberta.

D'acord amb l'aprovat per la junta d'accionistes celebrada el 17 de juliol, el 2 de novembre es farà l'abonament del dividend ordinari complementari i el dividend extraordinari, per un valor brut conjunt de 0,375 euros per acció. Es completa així el dividend total de 0,75 euros per acció corresponent a l'exercici 2017.