Inditex (Zara) tanca el 2018 amb un augment del 2% dels beneficis

La multinacional espanyola de moda Inditex, propietària de cadenes com Zara o Bershka, va incrementar un 2% els beneficis en l'exercici 2018-2019, fins als 3.444 milions d'euros, segons va informar la companyia en un comunicat. El grup acaba l'exercici fiscal el 31 de gener.

Les vendes d'Inditex també van augmentar, concretament un 3%, i van arribar als 26.145 milions d'euros. D'aquestes vendes, les de les botigues físiques van créixer un 4% en total, amb increments en totes les zones geogràfiques i tots els formats de botiga. Les vendes a través de plataformes per internet van augmentar un 27%, fins als 3.200 milions d'euros, i ja suposen un 14% de les vendes en els mercats amb botiga en línia.

Els beneficis abans d'impostos i interessos van superar els 5.457 milions d'euros, un 3%. Els bons resultats permetran a la companyia modificar la política de dividends, amb un 'payout' en el dividend del 60% dels beneficis, deu punts percentuals més que actualment, així com un dividend extraordinari d'un euro per acció que els accionistes percebran entre el 2019 i el 2021. Amb la nova política, doncs, el dividend del 2019 s'incrementarà un 17%, fins als 0,88 euros per títol, dels quals 0,66 correspondran al dividend ordinari i 0,22 euros a l'extraordinari. La primera meitat es pagarà al mes de maig i la segona, al novembre.

A més, el pla de participació dels empleats en el creixements dels beneficis puja fins als 32 milions aquest any: set milions per la participació en el creixement del grup i 25 milions en complements. En total, Inditex preveu repartir 619 milions entre la seva plantilla en concepte de retribucions variables.