InnoCells (Banc Sabadell) llança una targeta per a adolescents

La fàbrica de start-ups del Banc Sabadell continua creant nous projectes. InnoCells, el hub de negocis digitals de l’entitat financera, ja ha registrat la marca de Mitto, una targeta de prepagament perquè els pares i mares puguin administrar les finances dels seus fills adolescents. Segons ha pogut saber l’ARA, el projecte encara és incipient, però l’aplicació ja es pot trobar a les botigues d’Apple Store i Google Play per a tots dos sistemes operatius. El servei està disponible per a joves a partir de 14 anys i fins als 30, i els permet vincular un compte a la targeta bancària dels seus pares, que poden enviar diners als fills de manera instantània.

Aquesta setmanada digital també incorpora l’opció de comprar en botigues físiques i online, així com fer transferències a altres comptes. De fet, els adolescents fins i tot poden fer sol·licituds als pares demanant quants diners necessiten i per a què i rebre’ls de manera immediata. La targeta física l’expediran el Sabadell i Mastercard, de tal manera que els pagaments i transferències estiguin protegits del frau. Segons la mateixa aplicació, totes les operacions són lliures de comissions i “sense descobertes a la lletra petita”. L’accés a l’aplicació només funciona per invitació d’un amic. Aleshores l’usuari rep un SMS amb un codi i un enllaç per poder registrar-se a Mitto. Un cop ja hi ha entrat, el sistema envia també una invitació al pare o la mare perquè confirmin l’enviament de la targeta.

Més inversions tecnològiques

El Banc Sabadell ja comptava des del 2013 amb el vehicle inversor per a empreses emergents BStartup, però l’estiu passat va estrenar InnoCells per entrar també en el segment dels venture builders. Des d’aleshores, ha invertit en tres empreses. A finals d’octubre va coliderar una ronda d’1,6 milions d’euros a la plataforma de serveis financers britànica Bud. A més, el febrer passat també va entrar a la start-up de solucions d’autentificació Biometric Vox, i aquesta setmana ha comprat la companyia de finançament al consum online InstaCredit.

InnoCells comparteix espai d’innovació amb CaixaBank a Creapolis, el parc d’emprenedoria de l’escola de negocis Esade. L’entitat financera de l’estrella també hi ha traslladat la societat Knowledge Discovery and Predictions.