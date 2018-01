Inquietud laboral a Nissan després de la pèrdua de dos models

Els treballadors de la planta de Nissan a Barcelona ja no amaguen la seva inquietud pel fet que l’automobilística hagi decidit aturar la fabricació del model Pulsar i la furgoneta de passatgers NV200 a partir d’aquest estiu. Una setmana després que la companyia fes l’anunci, els empleats de la fàbrica reclamen una sortida a aquesta crisi que garanteixi -tal com va prometre la companyia- que la decisió “no tindrà cap impacte sobre la plantilla”.

L’empresa assegura a l’ARA que “descarta l’escenari d’un ERO”, però també que “no hi ha cap nou model a l’horitzó en aquests moments”. Per la seva banda, els empleats de la planta desconfien: “Diuen que no tindrà cap efecte, però sempre diuen «De moment»”, matisa Miguel Ángel Boiza, portaveu de CCOO a la planta de la Zona Franca.

Com que Nissan nega que hi pugui haver un ERO, fonts coneixedores de la situació ja apunten que una de les opcions que pren més força és la d’una “sortida de treballadors a través de baixes incentivades”. Això seria una solució de “consens” perquè seria voluntària per als treballadors i permetria a l’empresa aprimar la plantilla entre la franja d’edat més alta, que també són els empleats amb salaris més elevats. L’automobilística no descarta aquest escenari, però afegeix que estudien “diverses opcions” per “gestionar” els canvis, i que encara no hi ha cap decisió presa. La prioritat dels sindicats és aconseguir un nou model. “No ens quedarem esperant a veure si es compleixen les previsions perquè les coses ja sabem que no sempre passen com ells preveuen”, insisteix Boiza. “A finals d’any -afegeix- hi ha adjudicacions de vehicles i volem pressionar perquè es facin els passos que toca perquè ens adjudiquin un nou model”.

Confiança en les ‘pickup’ i l’augment de la demanda

Sense el Pulsar ni la furgoneta de passatgers NV200, la planta de la Zona Franca es quedarà a partir de juny només amb la fabricació de la nova generació de pickups per a Nissan, Renault i Mercedes Benz i la versió millorada de la NV200 elèctrica. La direcció confia en els bons resultats d’aquests models i en l’èxit de la nova furgoneta elèctrica, que tindrà més autonomia, “fet que podria fer que augmenti la demanda i, per tant, la producció”, apunta la companyia.

Els sindicats no ho veuen tan clar: “La pickup dona molta rendibilitat i ens asseguren que Mercedes està contenta amb el resultat -replica Boiza-, però no pot ser el nostre futur, perquè a mitjà termini el mercat està al Pròxim Orient i s’acabarà fabricant allà”. “Ara el present i el futur són els totterrenys urbans”, puntualitza el portaveu de CCOO.