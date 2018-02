Cop de la Inspecció de Treball a una càrnia catalana denunciada a 'Salvados'

Diverses dotacions de la Policia Nacional s'han presentat aquest dimecres en el marc d'una investigació de la Inspecció de Treball a les instal·lacions de la càrnia catalana Le Porc Gourmet, a Santa Eulàlia de Berga. La companyia osonenca havia estat denunciada pels seus treballadors al programa de Jordi Évole 'Salvados', en què criticaven les seves condicions laborals. El mateix periodista ha fet ressò de la intervenció al seu compte de Twitter.

Segons fonts properes a la investigació, en aquest escorxador hi treballen més de 500 persones i la Inspecció de Treball vol indagar si es compleix correctament la normativa laboral. La companyia fa mesos que està sota el punt de mira de l'administració, que havia rebut nombroses denúncies per part de la plantilla a causa de la subcontractació de personal i l'ús de figures com les falses cooperatives.

El problema per denunciar aquestes situacions és que el personal que presta serveis per a les cooperatives no tenen la consideració de treballadors, sinó que consten com a socis i, per tant, no se'ls aplica l'Estatut dels Treballadors per garantir condicions bàsiques com el límit de la jornada laboral o les retribucions.

A les instal·lacions s'hi ha presentat la Policia Nacional perquè és el cos amb competències en matèria d'estrangeria. Segons ha pogut saber l'ARA, això es deuria a què Le Porc Gourmet també compta amb un elevat nombre de treballadors estrangers en situacions vulnerables. Entre els anys el 2015 i el 2017, la Inspecció de Treball ha realitzat un total de 119 actuacions en la indústria càrnia per comprovar que es compleix la normativa laboral i evitar la subcontractació.